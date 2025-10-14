テレ朝・弘中綾香アナ、主演俳優“苗字呼び捨て”で赤面　甘噛みも追及されタジタジ

テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～)の制作発表記者会見にMCとして出席。主演俳優を呼び捨てにしてしまうハプニングに見舞われた。

会見には同作に出演する大泉洋、宮崎あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生が登壇。MCは同局の弘中アナが担当した。

キャスト陣とコミュニケーションを取りながら、会見を進行していた弘中アナだったが、北村への質問の際に「北村さんは“大泉”のことを……」と主演俳優を呼び捨てにしてしまう。

これには大泉も立ち上がりながら、「弘中さんね……もう看過できない! 噛みも多いし、しまいには主演俳優を呼び捨てで!」と猛抗議。北村からなだめられるも「だけど……! だけど……呼び捨てはないだろう! 北村くん!」と訴えかけ、笑いを誘った。

まさかのハプニングに弘中アナは赤面しつつ、「本当にごめんなさい!」と平謝り。当の大泉からも「どうしたの!? 落ち着いて!」と声をかけられると、「まだ最初のブロックなのに皆さんがすごく話してくださるから焦ってしまって……」と本音をこぼした。

また、フォトセッションの際にも「どうぞ」を「どうじょ」と甘噛みしてしまった弘中アナ。そこでも大泉に「“どうじょ”って言いましたね、弘中さん!」とツッコまれてしまい、最後までタジタジになっていた。

