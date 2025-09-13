東京ミッドタウンは10月10日～11月5日、秋のデザインイベント「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025」を開催する。

TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025

今年で18回目を迎えるこのイベントは、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」から名称を一新し、より本格的なデザイン体験を提供する。

スローガンは「あたりまえの日常が、おもしろくなるデザインイベント。」。今年のテーマは「ゆさぶる」で、デザインライブ エキシビションでは、27組の出展者がそのテーマに基づいて参加する。常識や時流にとらわれない多様なデザインが、芝生広場と館内各所に集結する。

作品名「0% SURPLUS (ゼロパーセントサープラス)」 クリエイター AtMa (アトマ)

期間中は、ワークショップやライブパフォーマンス、トークセッションも実施する。「DESIGN LIVE カタカナナイト」(10月24日～27日)は、誰もが普段から目にしているカタカナをテーマにしたDJ&ライブステージ。

DESIGN LIVE カタカナナイト(ライブイベント)

「ゆさぶるラジオ体操」(10月11日～11月3日の土日祝)はラジオ体操を再構築したもので、音楽と身体の動きを通じて、健康と感性をつなぐ新しい試みとなっている。

DESIGN LIVE 体ゆさぶるラジオ体操

「DESIGN LIVE TALK BATON」(10月18・19・21・22日)は、クリエイティブディレクターをはじめ、デザイナー、建築家、キュレーター、編集者らが登場するトークセッション。一流クリエイターの思考や最新のデザイン潮流などを学ぶことができる。

そのほか、ワークショップ(10月11日～19日)や、日本のデザインをミッドタウンで体験する「DESIGN LIVE Supporters」(10月10日～11月2日)も開催する。