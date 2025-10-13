カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』(毎週月曜22:00～)に主演する草なぎ剛が、きょう13日に第1話が放送されるのを前に、コメントを寄せた。

草なぎ剛

今作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹(草なぎ)が、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマとなっている。

――改めて、鳥飼樹の人物像、魅力を教えてください。

一生懸命なところ、人に寄り添う優しいところが、一番の魅力だと思います。撮影が進むにつれて、より一層、樹の優しさを感じました。もちろん彼には迷いもあるのですが、温かく人間味溢れる素敵なキャラクターだなと、回を重ねるごとに思います。

――第１話で印象に残っているシーン、セリフはありますか？

僕の今までの役柄の中では、比較的セリフが少ないほうだなと思います。ただ、今回の役でいくと、セリフで伝える部分だけでなく、“人の想いを受ける”、そういう“受け取る”ような芝居が多く、印象に残っていますね。“受けの芝居”を求められたというか、“セリフがないときにどう演じるか”。それを試されていたというか、噛みしめた気がします。 そんな中でも、心に残っているセリフは、「昨日まで自分を待っていてくれた人が、明日も待っていてくれるとは限りませんから」というセリフ。日常のあたりまえにある幸せが、実はとても奇跡的なことだと気づかされて、とても好きですね。

――撮影現場で、草なぎさんから発せられる「本番中！」「準備中！」などの掛け声が印象的です。草彅さんならではな気がしますが、座長としての心意気、姿勢からでしょうか？

声を出すと自分が元気になるからです。声の力、言葉の力ってとても大きいと僕は思っていて、単純に掛け声が好きなんですよね。大きな声や挨拶はなにより大事。カラ元気でもいいから、とりあえず言葉を発してみるところから始まる事もきっとあって。行き詰ったときの突破口になり得たり、言葉には謎の力があると思っています。

――日々の撮影を乗り切るリラックス方法、元気と健康の秘訣は？

食事、睡眠、運動はもちろん気を遣っています。ただ大事なのは、心の持ちようだと思います。「５時間しか寝ることができなかったじゃなくて、５時間も寝ることができた」とかね。ポジティブに、良いほう良いほうに考えていることが、元気の秘訣かもしれません。

――現在、TVerで過去作品『僕の生きる道』『神様のベレー帽』『罠の戦争』が配信されていますが、最近ご自身の過去作品で、見られたものはありますか？

『僕の生きる道』を最近見ました。やっぱり、よかったですね。映像がすごく素敵で、テレビドラマのいいところが詰まっているなと感じました。僕の真骨頂でもあるなとも思いました。『僕の生きる道』のヒューマンというか、人間味、人間愛というものが、今でも僕の中に息づいていて、今回の『終幕のロンド』にも通じている。そういったことを感じられて嬉しかったです。

――初回放送当日を向かえた、いまのお気持ち、視聴者へのメッセージをお願いします。

これまで沢山経験させていただきましたが、このドラマでは、また新しい分野、新しい世界観を視聴者の皆さんにお届けできるのではないかと思っています。ゆったりとしたスロースタートのはずだったのに、回を追うごとに、ドキドキハラハラ。どんどん展開していって、大きなエネルギー、渦に巻き込まれていくという面白さもあります。

超能力者やいわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある。いま、僕が、みなさんにオススメしたい、こういうドラマを見ていただきたい、と思うドラマです。ぜひ、ご覧ください！

【編集部MEMO】

カンテレ主演作品は最多の10作目となる草なぎは「また、呼んでいただけて本当にありがたいです。ホームに帰ってきた心境です。これまで節目節目に、さまざまな作品をカンテレさんと一緒に作り上げてきました。僕の一番最初の連ドラ主演は、『いいひと。』というカンテレさんのドラマでしたが、その頃を思い出して、嬉しい気持ちと、また身が引き締まる思いです」と語っている。

