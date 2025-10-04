カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』(13日スタート、毎週月曜22:00～)の制作発表が3日、都内で行われ、草なぎ剛、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが出席した。

草なぎ剛

同ドラマは、草なぎ演じる主人公のシングルファーザーが、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。妻を亡くして遺品整理人となった鳥飼樹(草なぎ)が、余命3カ月の母がいる絵本作家で大企業グループ次期社長の妻・御厨真琴(中村ゆり)と出会い、戸惑いながらも2人の間に大人の恋が芽生える。

放送を間近に控え、キャスト陣が勢ぞろいして行われた制作発表。冒頭で国仲の名前を仲間由紀恵と間違えた草なぎは「現場でも仲間さんと言っちゃって。こんな皆さんが見ている前で…」と笑いを誘いつつ、「このメンバーの主人公ですごいですね。うれしいかぎりでございます。秋口から始まるドラマで衣装も合わせたりしたので、皆さんと一緒にお芝居ができて楽しかったです。でも名前を間違えるのは…。『ロンド2』をやらないとダメですね」と反省した。

草なぎは、2年半ぶりの連ドラ主演。「そうなんですけど、今日は頭が回らなくて(笑)」と苦笑いを浮かべながら、共演者に次から次へと質問するなど独壇場に。そんな草なぎについて、中村は「自分が子どもの頃や学生の頃からテレビで見ていた大スターのイメージでしたが、いい意味で違って明るい剛さんがいるだけで現場が華やかでした。ずっとふざけてるし本当に楽しくて、笑いが絶えなかったです。こんなにも紳士でレディーファーストの方が日本にいるのかというぐらい、細かいことに気づいて褒めてくれました。イタリア人かな？というぐらい優しくて、全男子が見習った方がいいというところがたくさんありました」とべた褒めだった。

タイトルにかけて「いつでも会えるけど会いたくなる人は?」という質問に、草なぎは「西麻布の中華料理屋のおじさん。『お待っちゃさま～!』っていうんですよ。あのおじさんに会いたいですね。その『お待っちゃさま～!』が聞きたくて餃子を沢山頼みました」と回答。すると、中村が「めちゃくちゃ現場で『お待っちゃさま～!』って言ってましたよね」と明かせば、古川も「僕も『お待っちゃさま～』に会いたくなってきました」と気になった様子だ。

同じ質問に、中村は「中華屋でいうと、ラーメンをすごく愛しているんですが、美味しいラーメンはやっぱり1時間並ぶっていう覚悟が必要なんです。そういう意味では会いたいけどなかなか会えない。でも会いに行っちゃうていうのがラーメンです」とラーメン愛を語り、草なぎから「こんな細い身体なのに替え玉しますもんね」と明かされると、「ライスもちょっと頼みます」と意外にもガッツリ頼むことを明かした。