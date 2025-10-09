ファミリーマートは10月7日、アプリ「ファミペイ」提示で大相撲一月場所の観戦チケットなどが抽選で当たるキャンペーンを、全国のファミリーマートで開始した。

大相撲一月場所観戦チケットや人気力士の直筆サイン入りグッズが当たる

同キャンペーンでは、日本の国技である大相撲の一月場所チケットが総勢160名に当たる「観戦チケットコース」と、直筆サイン入りグッズなどが当たる「その他景品コース」の2コースを用意している。公共料金・税金・通販代金など各種料金の支払い時にファミペイを提示してスタンプをため、希望のコースを選んで応募することができる。

なお、ファミペイサービスの利用状況により、当選確率があがる。ファミペイ決済すると当選確率2倍、ファミペイ決済のうえ「ファミペイ翌月払い」に登録すると当選確率は3倍になる。

キャンペーン期間は2025年10月7日～2026年2月2日23:59まで。応募期間は、観戦チケットコースが2025年10月7日～12月26日23:59、その他景品コースが2025年10月7日～2026年2月6日23:59となっている。

大相撲一月場所観戦チケットが当たる

観戦チケットコースでは、令和八年一月場所の観戦チケットが当たる。

A賞(スタンプ26個)では「マスA席チケット」が1組(1組あたり最大4名まで)に、B賞(スタンプ21個)では「マスB席チケット」が10組(1組あたり最大4名まで)、C賞(スタンプ19個)は「マスC席チケット」が5組(1組あたり最大4名まで)に当たる。

さらにD賞(スタンプ6個)では「イスS席チケット」が4名に、E賞(スタンプ5個)は「イスA席チケット」が20名、F賞(スタンプ4個)は「イスB席チケット」が60名、G賞(スタンプ3個)は「イスC席チケット」が60名に当たる。

観戦日は2026年1月18日～1月25日で、日程を選ぶことはできない。

人気力士の直筆サイン入りグッズが当たる

その他景品コースでは、H賞(スタンプ4個)として「ファミリーマート限定 人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド」が12名に当たる。若隆景、安青錦、玉鷲、阿炎デザインの中からランダムで1種を送付する。

I賞(スタンプ2個)では「ファミリーマート限定 人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」が300名に当たる。大の里、豊昇龍、琴櫻、若隆景デザインの中からランダムで1種となる。

なお、該当力士は予告なく変更される場合がある。

J賞からL賞では「期間限定ファミマポイント」が当たり、J賞(スタンプ5個)は10,000円相当が100名、K賞(スタンプ3個)は5,000円相当が100名、L賞(スタンプ1個)は1,000円相当が300名に当たる。