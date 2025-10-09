ファミリーマートは10月7日、抽選でロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」のライブチケットなどが当たるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

同キャンペーンでは、LUNA SEAが主宰するロック・フェスティバル、LUNATIC FEST.2025のライブチケットが総勢70組100名に当たる「ライブチケットコース」と、LUNA SEAのライブ写真が当たる「ライブプリントコース」の2コースを用意している。なお、同フェスは2025年11月8日および11月9日に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される。

ライブチケットコースのスタンプ10個コースは、ライブチケット2名分が合計60名(各日15組30名)、スタンプ5個コースは、ライブチケット1名分が合計40名(各日20名)に当たる。

ライブプリントコースのスタンプ10個コースは、ライブ写真6種類セットが100名に、スタンプ2個コースは、ライブ写真6種類の中からランダムに1枚が9,000名に当たる。ライブ写真はLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERAにて撮影したものとなる。

スタンプ開催期間中、アプリ「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払いで税込200円以上(対象外商品を除く)の買い物をするごとにスタンプが1個たまる。ためたスタンプの数に応じて希望コースに応募できる。スタンプ付与期間は10月20日(月)23:59まで、各コースの応募期間は10月24日23:59までとなっている。