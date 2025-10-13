世界文化社は、書籍『列車で行こう! 最新版JR全路線図鑑 改訂第2版』(B5判384ページ、3,960円)を10月9日に発売した。JR北海道からJR九州まで、全国のJR各社189路線を完全網羅した鉄道図鑑で、人気シリーズ『列車で行こう!』の最新刊となる。

東京ディズニーリゾートとJR東海のコラボにより、2025年2～9月に東海道新幹線で運行された「ワンダフルドリーム号」

同書は2022年刊行の初版を改訂したもので、鉄道写真家の櫻井寛氏が撮影・執筆を担当。臨場感あふれる写真とともに各路線の魅力を紹介する。

掲載写真は合計1,068点。櫻井氏が実際に乗車して撮影した全国の鉄道路線を地域ごとに章立てして構成している。北海道から九州まで、風景や列車の姿、駅舎の様子などを豊富な写真で網羅し、鉄道旅行の魅力を余すことなく伝えている。

本文とキャプションにすべてふりがなを付け、鉄道ファンだけでなく親子で楽しめる1冊として制作された。JR全189路線の最新情報を反映した路線図や路線データなども掲載し、調べ学習にも役立つ内容となっている。

人気の寝台列車「サンライズ瀬戸・出雲」「WEST EXPRESS 銀河」

「SLやまぐち号」が走る山口線

有明海や大村湾などを望む絶景の長崎本線

『列車で行こう! 最新版JR全路線図鑑 改訂第2版』表紙

著者の櫻井寛氏は1954年長野県生まれの鉄道写真家で、日本大学芸術学部を卒業。世界95カ国を訪れ、国内外の鉄道文化を取材してきた。これまでに『JR特急大図鑑』『列車で行こう! JR＋私鉄 観光列車大図鑑』など多数の著書を手がけている。