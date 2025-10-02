日本漢字能力検定協会は､東映が手掛けるスーパー戦隊シリーズとコラボレーションした「スーパー戦隊 漢字検定」を漢検ホームページ等にて公開する｡2025年で共に50周年を迎える当協会とスーパー戦隊シリーズによる特別企画として、どなたでも無料でオリジナルの漢字問題に挑戦できる。

当協会は今年で50周年を迎え、漢検はこれまでに最年少3歳から最高齢103歳まで、累計5500万人以上の方が受検し、生涯にわたる学びの機会を創出している。

一方、スーパー戦隊シリーズは1975年に放送が始まり、勇気や正義、仲間との絆を描きながら、半世紀にわたり日本を代表するヒーロー作品として世代を超えて愛され続けている。また、シリーズを通じて作中には、戦隊ヒーローたちが叫ぶ口上や迫力ある技名、作品ごとのテーマに由来するフレーズなど、魅力的な言い回しが数多く登場する。こうした多彩な表現は子どもたちの語彙や知識を広げると同時に、言葉や文字を楽しむ原体験となってきた。

そこで、50年の歴史を振り返るとともに、作中に登場する言葉を通じて子どもから大人までが楽しみながら漢字を学ぶことができる特別コラボレーション企画として「スーパー戦隊 漢字検定」を公開する。

「スーパー戦隊 漢字検定」は、スーパー戦隊シリーズの歴史やヒーローたちの特徴を通じて、楽しく漢字に触れられる新感覚の検定風プリント。

表面は歴代スーパー戦隊が並び、50周年の歴史を感じさせるデザインとなっている。また、書き取り問題が含まれたスーパー戦隊シリーズを紹介するメッセージや、文字に宿る力「モヂカラ」を用いて戦う「侍戦隊シンケンジャー」(2009年放送)にフォーカスしたなぞり書き練習などで、楽しみながら学習ができる。

裏面では戦隊ヒーローたちの名前を問う書き取り問題を出題。漢検10級(小学1年生修了程度)から準1級(大学一般程度)まで段々と級が上がり難しくなっていく構成となっており、歴代戦隊ヒーローを眺めながら漢字力を試すことができる。

(C)テレビ朝日•東映AG•東映 (C)東映 (C)石森プロ•東映 (C)Marvel Characters,inc. All Rights Reserved