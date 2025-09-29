東映エージエンシーは、12月14日、『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 ～マージ・ジルマ・マジ・ジジル～ at シアターＧロッソ』を東京・文京区の東京ドームシティ シアターGロッソにて開催する。

『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 ～マージ・ジルマ・マジ・ジジル～ at シアターＧロッソ』は、2005年2月13日より放送を開始した特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」の放送開始から20年のアニバーサリーを締めくくるにふさわしい、1日限りのスペシャルなイベントだ。

マジレッド・マジイエロー・マジブルー・マジピンク・マジグリーン・マジシャインによる皆様のお見送りを実施、そして、松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介がシアターGロッソに登場、渡辺梓の登壇も決定した。ＭＣは寺迫麿。

イベントでは撮影当時の思い出や、ここでしか聞けない裏話も満載のトークショーに加え、厳選したTVシリーズを見ながらの登壇キャストによる生コメンタリー上映会を実施。さらに、主要キャストによるビデオレターも公開。20年間の歴史を、来場したファンと一緒に振り返る、内容盛りだくさんで貴重なイベントだという。

開演は12月14日に3公演。1回目は13:00開演、2回目は15:30開演、3回目18:00開演。会場は東京ドームシティ シアターGロッソ（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）、料金は7,500円。

また、本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中。受付期間は9月26日18：00～10月13日23：59まで、イープラス一般販売は10月25日12：00より一般販売。

また、本イベントの開催を記念して、TVシリーズ全49話の中から、皆様の思い出のエピソードを募集する。投票の結果、人気の高かったエピソードの中から厳選し、本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映を行う。募集期間は9月26日～10月13日23時59分まで。

