相州村の駅は10月7日、「道の駅足柄・金太郎のふるさと」内に、新スイーツショップ「足柄きんたろーみるくsoft」をオープンした。

きんたろーみるく ミルクソフト

同店では、神奈川県産生乳100%の「きんたろう牛乳」を使用したスイーツを提供する。看板メニューは、クセがなくすっきりとした味わいのきんたろう牛乳を使用した「きんたろーみるく ミルクソフト 金のオノ付き」(420円)。足柄緑茶を練りこんだ「足柄茶ミルクソフト」(450円)も用意する。形は足柄の金太郎伝説にちなんで金時山をモチーフにしており、金太郎の金のオノを付けて提供する。

「足柄茶金時ソフト」(500円)は、足柄茶ミルクソフに黒蜜とあんこ、だんごをトッピングした和ソフトクリーム。

足柄茶金時ソフト

「きんたろーみるくミルククレープ ホイップ＆ミルク」(850円)は、きんたろう牛乳を使用し焼き上げた生地でカスタードや生クリーム、クランベリーなどを包んだクレープ。巻き上げたクレープの上にクリームを絞りあげた「クリーム盛り」(1,000円)と、山盛りのクリームを絞り上げた「金太郎山盛り」(1,500円)も用意する。

同時に、「ふるさとゴハン食堂」のメニューも大幅リニューアルした。新商品の「まぐろのどっこいめし みそ汁付き」(1,958円)は、大盛ごはんの上にとろろをかけ、まぐろの赤身をのせた重量は約700gのボリュームメニュー。金太郎の最中が付いている。

まぐろのどっこいめし みそ汁付き

そのほか、揚げたヤマメを3本盛り付けた「金時ヤマメ揚げ上げどっこいめし みそ汁付き」(2,178円)、とろろがかかったごはんの上に炙った足柄牛をのせ、バターをトッピングした「【足柄牛】牛炙りどっこいめし みそ汁付き」(2,728円)、自然薯そばに相州牛の柔らかいローストビーフをのせた「相州牛の黄金ローストビーフそば」(2,178円)なども用意する。

金時ヤマメ揚げ上げどっこいめし みそ汁付き