ジェイアール東海フードサービスは、11月4日7:00、JR名古屋駅中央通りにて『喫茶 ボン・ヴォヤージュ』を復活オープンする。

かつて名古屋駅で多くのお客様に愛された名物喫茶が、約20年の時を経て帰ってくる。今回の復活は、昔をなぞるだけの「レトロ」ではなく、懐かしさに新しさをプラスした――"ニューノスタルジー名古屋喫茶"。

名古屋駅で本当に営業していた純喫茶の再来として、世代を超えて愛される新しい喫茶文化を創造。そして、熱い要望があった名物スイーツ「シャチボン」も、満を持して復活する。新しい時代に蘇る、懐かしくて新しい喫茶体験をぜひ楽しんでほしい。

ニューノスタルジー名古屋喫茶

名古屋駅には数えきれないほどのカフェがある。 でもここはカフェじゃない――ニューノスタルジー名古屋喫茶『 ボン・ヴォヤージュ』。

時間に追われる駅の喧騒から少しだけ離れて、ふと立ち止まれる特別な余白。初めてでも懐かしい、旅の途中の小さな"時間の贅沢”を届ける。

『ボン・ヴォヤージュ』はフランス語で“よい旅を” 駅という日常と旅の交差点で、人々の記憶や物語をつなぐ存在として、旅の余韻に寄り添いながら温かく迎え入れる場所として扉を開く。

コーヒーへのこだわりを紹介する。

1948年の創業以来、名古屋で愛され続けてきた「ボンタイン珈琲」。戦後まもなくこの地に根を下ろし、名古屋の喫茶文化とともに歩んできた老舗。

『ボン・ヴォヤージュ』では、この伝統あるボンタイン珈琲のストロングブレンドを提供する。世界各地から厳選した高品質の豆を使用し、一杯ずつ丁寧にドリッパーで抽出。豆本来の豊かな香りと深いコクを楽しんで欲しい。

『ボン・ヴォヤージュ』は、時間帯ごとに変わるメニューで、あらゆるシーンに寄り添う。 奇をてらわず、一杯のコーヒーや一枚のトーストに丁寧なこだわりを。 だからこそ、初めての人にも、常連の人にも、変わらない心地よさを感じてもらえる。

モーニングセット

モーニングセットはドリンク代のみで「ゆで卵」と「トースト(ハーフ)」をサービス。トーストは、小倉・バター・ジャムの3種類から選ぶことができる。

さらに、特別な朝には「モーニングプレート」がおすすめ。 ドリンク代に +500円 で、小倉トーストやクロワッサン、サラダ、ゆで卵、ヨーグルト を盛り合わせた、ちょっと贅沢な朝食を楽しめる。

お昼は名古屋の味覚を存分に楽しめるご当地サンドに、ポテトフライとサラダ、ドリンクがセットになったお得なメニュー。旅の合間に、名古屋ならではの美味しさをお手軽に楽しめる。

エビフライドッグランチプレート1300円・味噌カツサンドプレート1700円・ 小倉ホットサンドプレート1300円。

エビフライドッグはプリッと弾ける大ぶりの海老フライを豪快にサンド。クリーミーなタルタルソースが旨みを引き立て、食べ応え抜群の満足感を届ける。

味噌カツサンドは香ばしく揚げたジューシーなカツに、コク深い特製味噌だれをたっぷりまとわせた。サクッとした衣とふんわりパンが絶妙に調和する、名古屋らしい濃厚な味わい。

小倉ホットサンドは名古屋喫茶の定番“小倉トースト”を、ボン・ヴォヤージュ流に贅沢アレンジ。濃厚な小倉あんに、もちもち白玉とホクホク栗を合わせ、香ばしいパンでサンドした。甘さと食感のハーモニーが口いっぱいに広がる。

午後はケーキセット・定番スイーツ。自社工房「ぴよりんアトリエ」で丁寧に仕上げた自家製ケーキとお好みのドリンクがセットになったケーキセット。こだわりのケーキとお好きなドリンクの組み合わせを楽しめる。また、「コーヒーゼリー」「プリンアラモード」など、喫茶店ならではの懐かしくも愛され続ける定番スイーツも豊富に用意。どこか心安らぐ昔ながらの味わいで、特別なひとときを演出する。

夜はコーヒーカクテルや夜パフェで、贅沢なひとときに酔いしれることができる。

『ボン・ヴォヤージュ』では、夜限定で楽しめる贅沢な季節のフルーツパフェや、アイリッシュコーヒー、コーヒーハイボールなどのコーヒーを使ったオリジナルカクテルを用意している。昼間とはひと味違う、夜だけの特別な時間を楽しんで欲しい。

駅の喧騒を忘れ、静かな空間で甘さや香り、音や光まで五感で味わう“大人の夜のひととき”。ゆったりとした時間の中で、心に残るひと夜を過ごせる。

夜パフェ

夜限定のお楽しみ。豪華夜パフェで、特別なひとときを。

コーヒーカクテル

夜が深まるほどに香り立つ。コーヒーカクテルで贅沢な時間を。 ただ食べるだけじゃない、ただ飲むだけじゃない。 『ボン・ヴォヤージュ』は、あなたの一日のシーンにそっと寄り添うニューノスタルジー喫茶。

『ボン・ヴォヤージュ』の代名詞ともいえる名物スイーツ「シャチボン」が、満を持して再登場する。

2000年に登場以来、名古屋駅で長年愛されてきた「シャチボン」。2011年の休養を経て、2022年6月に復活、惜しまれつつ2024年4月に一時販売休止となった。そして今回、『ボン・ヴォヤージュ』の復活とともに、ついに店頭への再登場が決定した。

発売当初のシャチボン

2022年に再登場したシャチボン

今回の復活にあたり、自社工房「ぴよりんアトリエ」にて素材選びから製法まで徹底的に見直しを実施。従来の味わいを大切にしながらも、品質と美味しさを格段に向上させた。

新生「シャチボン」は、名古屋駅の新たなシンボルスイーツとして、皆様の特別なひとときに彩りを添える。

シャチボン 700円

シャチボン 700円。

シャチボンを贅沢に使った「シャチボンアラモード」。 17時以降限定の夜パフェには、シャチボンを贅沢に使った「シャチボンアラモード」も登場。 たっぷりのフルーツ、濃厚ブラウニー、バニラアイスの上にシャチボンを載せ、見た目も味わいも特別な一品に仕上げた。

シャチボンアラモード 1650円

シャチボンアラモード 1650円。

喫茶 ボン・ヴォヤージュ 店舗情報は以下の通り。

営業時間は7:00~21:30(L.O. 21:00)。時間帯メニューは、7:00~11:00がモーニング、11:30~14:00がランチ、14:00~17:00がケーキセット・スイーツ、17:00~21:30が夜パフェ・コーヒーカクテル。定休日は無休、席数は40席。