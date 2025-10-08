ファミリーマートは10月14日、ハーゲンダッツ「おさつバター&クッキー」(399円)を全国のファミリーマートで発売する。
お芋を使ったハーゲンダッツの新商品をファミリーマート限定で発売する。秋を感じる濃厚な味わいのおさつバターアイスクリームに、蜜いもソースを混ぜ込み、紫いもコーティングで包みこんだ。さらにその上に、ザクザクとした食感のバタークッキーと紫いもクッキーをトッピングしている。おさつバターのこっくり濃厚な味わいが楽しめる。
