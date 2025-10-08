10月6日に開催されたファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」商品発表会・試食会に俳優の吉田鋼太郎さん・八木莉可子さんが登場した。10月7日から全国のファミリーマート約16,300店で発売される同シリーズの新TVCMに出演する2人によるトークセッションが実施され、普段は見せない"ウラ"のキャラで新商品を食レポする企画などに挑んだ。

クイニーアマン仕立ての新商品が誕生

「オモテもウラもおいしいパン」は、「ファミマルBakery(ファミマルベーカリー)」で人気のパンを、昨今トレンドのクイニーアマンに仕立てた新シリーズ。

10月7日から「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」の3種類がラインナップされ、全国のファミリーマートで発売中だ。

その発売に先立ち開催された今回のイベント。冒頭でプレゼンを行ったファミリーマート スイーツ部 副部長の鈴木崇義氏は、本商品シリーズの企画・開発の背景として、米価格の高騰を受けてパンなどの小麦製品の喫食シーンと需要が拡大している状況を紹介した。

「朝食やランチ、おやつや夜食などとしても食べられるパン商品は簡便性と汎用性に優れており、当社でもパンは一昨年、昨年と過去最高売上の記録を更新し、今年もその記録を更新していくような推移となっています」

ファミリーマート スイーツ部 副部長の鈴木崇義氏

2つ以上の異なる食べ物を組み合わせた「ハイブリッドグルメ」が昨今流行していることに加え、クイニーアマンの人気の高まりも本商品シリーズの立ち上げ背景となっているという。

「カヌレとチュロスを組み合わせた「カヌチュロ」、シュークリームとフレンチクルーラーを組み合わせた「シュークルーラー」など、特にスイーツにおけるハイブリッドグルメが大きな話題を集めています。また、安食雄二シェフ監修のスイーツパンを昨年10月にファミリーマートで販売した際、最も人気を集めたのがクイニーアマン仕立ての商品でした」

クイニーアマンはバターと砂糖を折り込んだパン生地を高温で焼き、生地表面をキャラメリゼしたフランスの伝統菓子。カリッとした食感などが人気で、最近は日本のベーカリーでの取り扱いも急増しているようだ。

パンの裏(底)側をキャラメリゼした「オモテもウラもおいしいパン」では、3品全てに発酵バターが入った飴を使用。３品それぞれに違った食感を楽しめることも特長となっている。

「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(185円)では、飴の食感を出すためにしっかり焼き込んでもおいしく食べられるデニッシュ生地を採用。パンの底面にもメロンパンのクッキー生地を使い、クッキー生地に飴が合わさることで独特のカリザク食感を生み出している。

「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」(198円)は、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを使ったチーズケーキ生地の商品。塩味を入れてチーズの味を引き立たせており、デニッシュ生地の下に飴を敷いて焼き上げることで、飴の食感を強く感じられる仕立てだ。

「アップルパイタルト×クイニーアマン」(198円)では、パイ生地の下にタルト生地と飴を敷いて焼き上げることでタルト生地に飴が染み込ませ、カリカリほろほろとした食感に。ダイスのリンゴと蜂蜜フレーバーの飴を使用するなどの工夫を施し、リンゴの風味や食感も楽しめる商品に仕上げたという。

仕事のウラでは子育てに忙殺、吉田鋼太郎の休日

「オモテもウラもおいしいパン」の新テレビCMに出演する吉田さんと八木さんは、同CMの中で着用したフランスをイメージした衣装で登場した。

ボーダーのシャツにベレー帽という出立ちの吉田さんは、「普段こういう格好はしないんですけど、着てみると意外とそんなに悪い気がしないです。幼稚園の制服がベレー帽だったんですが、ベレー帽を被るのはそれ以来ですね」とコメント。

CM撮影について八木さんは、「パンのウラがクイニーアマンになっているんですが、ライティングで難しくて。テラテラしている表面が反射で光らないように、鋼太郎さんが手の角度などを数ミリ単位で調整されていたのがとても印象に残っています」と、振り返っていた。

その後、2人は普段とは違うウラのキャラクターで食レポに挑戦。朗らかでおっとりとした印象が強い八木さんは、リアクション重視の食レポをオーダーされ、フランス人のような身振り手振りと高めのテンションで「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」のおいしさを伝えた。

一方、普段からユーモアと表情が豊かな印象の強い吉田さんは、冷静沈着に分析しながら「デニッシュメロパン×クイニーアマン」を食レポすることに。

パンをひと齧りしてたっぷりと"タメ"を空けた後、「どうしても人間は損か得かで物事を判断しがちですが、これは得なんです。ひとつのメロンパンでふたつの味が楽しめる」と、囁くような小声でその魅力を伝えていた。

なかなかの無茶ぶりに応えた2人は、最後に1日のルーティンや過ごし方をフリップで紹介。八木さんは"オモテの1日"として仕事の日のスケジュールを披露した。

「帰宅後はまずゆったりする時間がほしいので、自宅で少し落ち着いてからお風呂に入ったり、日課の家事や掃除をしたりして、就寝前に翌日のお仕事の準備をする時間もとっています。撮影はエネルギーを使うことが多いので、仕事の合間にオモテもウラもおいしいパンを食べてパワーチャージしたいです」

続いて4歳の長女と9ヶ月の次女がいる吉田さんは、"ウラの1日"として休日の過ごし方を発表した。

「次女が夜泣きしないように0時頃に1回ミルクを与えてから朝6時くらいまでが睡眠時間です。遅くても7時までには起きて、３匹の犬の散歩へ行った後、朝ごはんを子どもたちに食べさせるんですが、ここが大騒動。子どもたちを保育園などへ送り出すために、1日のエネルギーの全てを使い果たすと言っても過言ではないです」

20時半に長女を寝かしつけてから寝るまでが吉田さんのほぼ唯一の自由時間となり、配信で映画を観て過ごすことが多いそうだが、たいていは疲れ果てて途中で寝落ちするという。

「ほぼほぼ休みは子育てに忙殺されています。次女にはパパと一緒に寝てくれない長女と同じ轍を踏ましたくないので、パパと一緒に寝られるよう、なるべく僕に慣らしている最中です」と述べ、「オモテもウラもおいしいパンはほっとできる、あらゆる瞬間で食べたい」とも語っていていた。

本商品の発売を記念し、ファミリーマートでは公式Xなどで期間限定キャンペーンも実施中。「ファミマルBakery」商品の購入者に次回使える20円引きレシートクーポンや、抽選で1万名に「オモテもウラもおいしいパン」3品のうちいずれか1品の無料クーポンをプレゼントしている。