窃盗事件の容疑者として警察に拘束→そこに異母弟が現れ…ドラマ『MISS KING』第2話

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第2話が、6日に配信された。

※以下、第2話ネタバレあり。

異母弟・龍也が現れ…

母・桂子(奥貫薫)を亡くした飛鳥(のん)は、不動産屋から立ち退きを迫られ、仕事でもリストラ同然の扱いを受けるなど窮地に立たされる。そんな中、職場で財布の窃盗事件が発生。飛鳥は容疑者として警察に拘束されてしまう。

窮地に立たされた飛鳥のため警察署に現れたのは異母弟・龍也(森愁斗)。彼の口添えにより、飛鳥は「父・彰一(中村獅童)とその家族に接近しない」「血縁関係を公にしない」「父・彰一と家族にいかなる損害も与えない」という条件付きで釈放される。しかし、それは、龍也が仕掛けた巧妙な罠だった。

「俺も結城彰一に殺された人間だ」

釈放後、彰一の妻・結城香(山口紗弥加)は「今のあなたがあるのはあなたの選択の結果。哀れでかわいそうな結果を選んだのはあなたたち親子でしょ?」と冷酷な言葉を放ち、母・桂子への「お悔やみ」として札束を差し出す。怒りに震えた飛鳥は、それを投げ捨てて立ち去る。

全てに絶望した飛鳥は、母が生前「ここに来ると心が軽くなる」と語っていた屋上へ。飛び降りようと決意したその瞬間、「逃げんのかよ、国見飛鳥。お前、結城彰一の娘だったんだな」という声が響く。そこに現れたのは謎の男・藤堂成悟(藤木直人)。

彼は「俺も結城彰一に殺された人間だ。殺すっていうのはそいつの人生を否定することだ。結城彰一の人生は将棋だろ、あいつの人生を否定したかったら、これだ」と将棋の駒を手渡し、「手を組まないか? 国見飛鳥」と提案する。この誘いに飛鳥はどんな反応を見せたのか。そして、気になる藤堂と結城彰一の関係は。

(C)AbemaTV, Inc.