倉科カナのインタビュー映像公開　撮影現場の雰囲気や自身の役どころを語る　ドラマ『MISS KING』

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナのインタビュー映像が公開された。

倉科カナ (C)AbemaTV, Inc.

"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。

倉科が演じるのは、主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役。飛鳥が居候することになるバーの店主でもあり、姉御肌で情に厚く、飛鳥と藤堂の二人に寄り添い、そっと照らす灯りのような役どころとなる。

インタビュー映像では、現場の雰囲気を聞かれた倉科が、「成悟役の藤木さんと結構お話をさせていただいていて。のんさんも、好きな食べ物の話とかで盛り上がったりして。セットがすごくかわいいので、みんな、テンションが上がってますね」と説明。

また、自身が演じる礼子役について、「成悟や飛鳥ちゃんを見守り支えていく、温かい、そして結構、毒舌キャラの小気味いい女性なので、ぜひそこも注目していただけたらうれしいなと思っております」と語っている。