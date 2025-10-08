2025年10月の新作5品まとめ(10月7日発売予定)

本記事ではミニストップで10月7日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、おいものやさしい甘さやチーズのコクを楽しめるスイーツ、ふんわりドーナツや温かい麺類まで、秋を感じながら楽しめるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「大盛 3種きのこのバター醤油スパゲティ」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

3種のきのこ(ブナシメジ、エリンギ、エノキ)を使用した、ボリュームのある和風パスタの「大盛 3種きのこのバター醤油スパゲティ」(572.40円)は、ほうれん草とベーコン、バター、唐辛子、刻みのりをトッピングしています。

「かつお風味あげ玉のたぬきそば」(399.60円)

価格 : 399.60円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

つるみのある滑らかな食感が特徴の「かつお風味あげ玉のたぬきそば」(399.60円)は、香ばしくカリカリとした食感に仕上げたかつお風味の揚げ玉をトッピングしています。

「ふんわりリングドーナツ」(138.24円)

価格 : 138.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

はちみつの風味とふんわりとした食感が特徴の「ふんわりリングドーナツ」(138.24円)は、はちみつフィリングと生クリームを練り込んだ生地を揚げた後に、グレーズでコーティングしています。

「おいもとミルクのパンケーキ2個入」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふわふわでもちっとした食感が特徴の食べ応えのある「おいもとミルクのパンケーキ2個入」(159.84円)は、紅はるかを使用した芋あんと北海道産牛乳入りのミルクホイップをサンドしています。

「北海道スフレチーズケーキ」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産の原料にこだわった「北海道スフレチーズケーキ」(235.44円)は、北海道産クリームチーズの、クセのない贅沢な味わいを最大限に活かし、濃厚でありながら軽くなめらかな食感に仕上がっています。

まとめ

10月7日発売の新商品は、秋を感じられる食材を使用した「和風パスタ」や「パンケーキ」、温かい「そば」、ふんわりとした食感にはちみつの風味が香る「ドーナツ」、原料にごだわった「スフレチーズケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用