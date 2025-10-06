ファミリーマートは10月7日、「味仙本店」が監修した商品5種類を東海・北陸・甲信地方のファミリーマート店舗で発売する。また、カップ麺の「激辛台湾ラーメンエイリアン」(288円)を同日より全国で発売する。

味仙本店は、創業1962年の元祖台湾ラーメンのお店として、名古屋市内を中心に複数店舗を展開し、台湾料理でありながら"名古屋めし"の代表格となっている。

2024年6月に第1弾として、カップ麺「台湾ラーメン」を発売したほか、東海・甲信・北陸地方限定で「ニンニクチャーハンおむすび」、「台湾丼」などを発売した。2025年12月には第2弾として、カップ麺「台湾ラーメンエイリアン」が新登場。東海・甲信・北陸地方限定で「台湾ラーメン」、「ニンニクチャーハン」などを発売し、好評を博した。

コラボ第3弾となる今回は、看板商品である「台湾ラーメン」(598円)に加え、「台湾ミンチおむすび」(178円)、「台湾ミンチカツ」(168円)などが初登場する。オリジナルメニューを含む全5種類を同店が監修し、本格的な味わいに仕上げた。

台湾ミンチおむすびは、豆板醤・唐辛子の辛味と、豚ひき肉・ニンニク・ニラの旨みが味わえるおむすび。

台湾ラーメンは、鶏ガラの旨みをきかせたスープに、しっかりと味と旨みを染み込ませた台湾ミンチを合わせた一品。台湾ミンチの旨味・辛味がスープに溶け込み、美味しさを引き立てる。

「辛旨だれのたまご」(348円)は、たまごに唐辛子とニンニクがきいた辛旨だれをトッピングした商品。激的な辛味に、赤ラー油やごま油が加わり、やみつきになる味わいに仕上げた。

「台湾ミンチまん」(198円)は、台湾ミンチをたっぷり中具に使用した中華まん。生地に唐辛子を練りこみ、生地の色にもこだわった。

台湾ミンチカツは、台湾ミンチをミンチカツにアレンジした商品。豚肉・鶏肉のミンチに、ニンニク・豆板醤・ニラ等の旨みと辛みを効かせた、おかず・おつまみにぴったりな一品。

激辛台湾ラーメンエイリアンは、味仙本店監修の台湾ラーメンのカップ麺。裏メニューの中で最も辛い、「エイリアン」が再び登場する。