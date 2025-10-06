10月になり、やっと秋らしい日々が増えてきました。季節の深まりとともに、食材もいっそうその味わいを増していきます。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が登場しているようです。

2025年10月の新商品5選まとめ(10月7日〜10月13日)

ファミリーマート2025年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。銀鮭と7種のおかずが楽しめるお弁当、ナポリタン&オムレツを味わえる大きなロールパン、有名店監修のまぜそばや中華まんなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「銀鮭と7種おかずのだしごはん弁当」(599円)

価格 : 599円

発売地域：北海道、東北、関東、東海

バラエティ豊かなおかずを楽しめるお弁当。ふっくらと焼き上げた銀鮭と煮物、たまご焼き、かき揚げ、コロッケなど7種類を盛り合わせています。

「大きなロールパンナポリタン&オムレツ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

大きなロールパンにナポリタンと相性の良いオムレツとソーセージ、ケチャップと和えた玉ねぎを組み合わせました。

「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子、クイニーアマンをイメージしたアイテム。クリームチーズを使用したチーズケーキをしぼったデニッシュ生地の底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

「頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば」(745円)

価格 : 745円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

つけ麺の名店「頑者」監修の温かいまぜそば。弾力感ある太麺ちぢれ麺に、魚粉とにんにくをきかせた醤油ダレがよく絡む、ガッツリとした食べ応えに仕上げました。

「味仙本店監修台湾ミンチまん」(198円)

価格 : 198円

発売地域：関東、東海、北陸

※関東地方は山梨県・長野県・静岡県での取り扱いです。

台湾ラーメン発祥の店「味仙本店」監修の中華まん。「台湾ミンチ」は、しっかりとした豚肉の食感と唐辛子とにんにくのアクセントが味わいの特徴です。数量限定での販売となります。なお関東地方は、山梨県・長野県・静岡県での取り扱いです。

まとめ

10月7日発売の新商品は、銀鮭とバラエティ豊かな7種類のおかずを楽しめる「銀鮭と7種おかずのだしごはん弁当」、ボリューム満点の仕立ての「大きなロールパンナポリタン&オムレツ」、つけ麺の有名店監修の「頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば」など、ボリューミーで満足度の高いメニューが登場。

また、台湾ラーメンの発祥店監修の「味仙本店監修台湾ミンチまん」や、スイーツ好きにはフランスの伝統菓子をイメージした「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

