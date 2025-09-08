中島大祥堂は9月1日、天王寺MIO店にてモンブラン「かやぶき」の新フレーバーを限定発売した。

同商品は、丹波栗の風味が楽しめる看板商品のモンブラン。外側は丹波栗のモンブランクリーム、内側には甘さ控えめの生クリームとスポンジを組み合わせている。

新フレーバーは、天王寺MIOの30周年と中島大祥堂 天王寺MIO店の開店1周年を記念したもの。「丹波栗×お茶×フルーツ」の組み合わせによる、3種類を用意した。

「かやぶき 抹茶〜マンゴー&パッションフルーツ〜」は、抹茶のほろ苦さとマンゴーの甘みが特徴。丹波栗のペーストに合わせた中身は、宇治抹茶のムースとスポンジ、マンゴーとパッションフルーツのジュレを合わせている。

「かやぶき ジャスミン茶〜オレンジ&ベルガモット〜」は、ジャスミン茶の香りにオレンジの味わいが広がるフレーバー。丹波栗のペーストに合わせた中身は、ジャスミン茶の香りをまとわせた生クリームとスポンジ、オレンジ・ベルガモットのジュレを合わせている。

「かやぶき ほうじ茶〜アプリコット〜」は、ほうじ茶の香りとアプリコットの酸味で、栗の甘さを引き立てるフレーバー。丹波栗のペーストに合わせた中身は、丹波産ほうじ茶クリームとスポンジ、アプリコット・パッションフルーツのジュレを合わせている。

価格は各939円。