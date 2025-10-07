TBSで10月13日、timeleszの冠番組『timeleszの時間ですよ』(21:30～22:57)の第2弾を放送することが決定した。

同番組は、timeleszのTBSプライム帯での初冠番組として今年6月に放送。そして早くも、第2弾の放送が決定した。初のゴールデンSPとなる今回のテーマは“時間”。“時間”にまつわるあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。

■「気になるアノ時間を大調査! timeleszハイ＆ロー」

さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに!? 街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は?」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も。

■「見極めチャレンジ! 7秒timelesz」

“人の見た目は7秒で決まる”という法則がある通り、「芸能界で成功するには見極め力が大事!」ということでtimeleszが本物を見極めるゲームに挑戦。「10人の子供のお母さん」など、timeleszは7秒で見極めることができるのか。

スペシャルゲストなども追って発表されるという。

■『timeleszの時間ですよ』TVer・TBS FREEで過去作の配信決定

民放公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」およびTBS FREEでは、10月7日17時より、『timeleszの時間ですよ』の過去放送回(6月17日放送)の無料配信が開始された。