BABYMETAL、ロンドン・O2アリーナ単独公演よりライブ映像公開

BABYMETALが、「from me to u (feat. Poppy) 」のライブ映像を公開した。

本映像は、BABYMETALが今年5月に行ったロンドン・O2アリーナで収録されたもの。ロンドン・O2アリーナはビリーアイリッシュやクイーンなども公演を行った会場で、日本人グループとして単独公演を行ったのはBABYMETALが史上初。2万枚のチケットがソールドアウトとなった会場には、本場イギリスの目の肥えたロックファンたちが集まり、現地の熱狂を感じる映像となっている。

尚、11月1日（土）には日本人アーティスト初となるロサンゼルス・Intuit Domeでの単独公演、2026年1月10日（土）、11日（日）にさいたまスーパーアリーナで開催される15周年を記念したスペシャル公演「LEGEND – METAL FORTH」が決定している。

＜ライブ情報＞

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026

SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN

LEGEND – METAL FORTH

2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30

2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30

会場：さいたまスーパーアリーナ

特設サイト：https://babymetal.com/legend-metalforth