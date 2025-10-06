体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」　“圧倒的人気No.1”が波乱万丈の人生を語る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。
「デブカリ」で働く女性たちに密着
番組では、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちに密着した。
まず登場したのは、リピート率No.1のベンティーさん(110kg)。口下手な40代男性のデートに同席し、メガサイズの小籠包を3口で完食するなど場を盛り上げ、「見てるだけで幸せな気分」と感謝される様子や、女性が一人では行きづらいホストクラブに「ボディガードの代わりになるんで」と同行する様子が紹介された。
続いて、圧倒的人気No.1のエミックスさん(110kg)が波乱万丈の人生を語る。かつてアイドルを目指していたが、システムエンジニア時代の激務とストレスで体重が47kgから102kgに増加。「太ってる人を見ても、自分はかわいいからこの人とは別って思ってた」と当時の心境を振り返った。
システムエンジニアを退職後、ライブ配信で人気を博し、ミスiDでアイドル賞を受賞した経歴も持つエミックスさん。現在は、特に恋愛相談で絶大な支持を集め、悩める女性相談者に「一生会わないか、付き合うか、どっちか選ばないと。ダメな女だ! だからだよ!」と愛ある喝を入れるスタイルが人気を呼んでいる。
【編集部MEMO】
