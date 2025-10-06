10月に入り、秋らしさを感じられる日が増えてきました。抜けるような青空の下で楽しむスイーツもまた、格別の味わいですね。

本記事では、ファミリーマートで10月7日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。フランスの伝統菓子、クイニーアマンをイメージしたアップルパイタルトやプリンケーキ、カスタード&ホイップのダブルクリームシュークリームなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年10月の新作5品まとめ(10月7日発売予定)

ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ

10月7日発売の新商品は、フランスの伝統菓子をイメージしたアップルパイタルトやプリンケーキ、カスタード&ホイップのダブルクリームシュークリーム、ハロウィンをイメージした2個入りアソートケーキ、最後まで満足感が続く大容量しろくまなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「アップルパイタルト×クイニーアマン」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子、クイニーアマンをイメージしたアイテム。りんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

「ダブルクリームシューカスタード&ホイップ（4個入）」(328円)

価格 : 328円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

北海道産生クリームをブレンドしたホイップクリームと、バニラ感のあるカスタードクリームのシュークリーム。食べやすいサイズの4個入りです。

「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ハロウィンをイメージしたカラーリングの2個入りアソートケーキ。シフォンケーキにかぼちゃクリームと紫芋クリームをトッピングしました。

「フラン風プリンケーキ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クランブルタルト生地にカスタードを重ねた、フランスのポピュラーな伝統菓子・フラン風のプリンケーキです。

「丸永製菓 しろくま きなこわらびもち」(388円)

価格 : 388円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

和素材のぜいたく感と食感の満足感を最後まで楽しめる大容量しろくま。黒みつ入りきなこ氷にバニラフロート・もちもち食感の黒糖風味わらびもち・おもち・あずきあん・練乳をトッピングしました。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

10月7日発売の新商品は、フランス方の伝統菓子をイメージした「アップルパイタルト×クイニーアマン」、北海道産生クリームを使用した「ダブルクリームシューカスタード&ホイップ（4個入）」、ハロウィンをイメージしたカラーの「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」、クランブルタルト生地にカスタードを重ねた「フラン風プリンケーキ」、和素材のぜいたく感と食感の満足感を楽しめる大容量の「丸永製菓 しろくま きなこわらびもち」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

