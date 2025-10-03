ファミリーマートは10月7日、アプリ「ファミペイ」内で「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。さらに、食品や飲料など約140種類以上の割引クーポンを順次配信する。

10月の値上げラッシュに対抗

10月の値上げラッシュに対抗!

帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上る。その中でも、飲料・酒は約2,200品目と、大半を占める。

ファミペイでは、消費者の生活応援を目的に、飲料・酒を含む140種類以上のクーポンを順次配信する。さらに、お菓子やカップ麺、冷凍食品などの加工食品のほか、洗剤やトイレットペーパーなど生活に欠かせない日用品のクーポンも順次配信が予定されている。

例えば、10月7日からサッポロ「黒ラベル」および「黒ラベルエクストラシンク」(各350ml・500ml)の50円引き、グリコ「アーモンド効果」「アーモンド効果微糖」の20円引き、日清「カップヌードル」シリーズの50円引き、10月14日からはハウスウェルネスフーズの「C1000」シリーズの30円引き、10月21日からは「黒ラベル」に加えて「冬物語」(各350ml・500ml)の50円引きクーポンが配信される。

その他にも、「完全メシ カレーメシ 」や「どん兵衛 カレーうどん」、「アタックZERO 詰替大 810G」、カルビー「堅あげポテト」「ハーゲンダッツ」など、様々なクーポンの配信が予定されている。

ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえるクーポンも実施

期間中、ファミペイのバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで対象商品1点を購入すると、所定の期間にて対象商品1点に使える無料クーポンがもらえる。期間および対象商品は以下のとおり。