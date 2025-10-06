「ぬい活」という言葉が誕生するほど、今やあらゆるものがぬいぐるみとなり、一緒にお出かけするのが当たり前の時代。ついに、丸いフォルムが可愛いあの生き物もぬいぐるみに! 思わずつんつんしたくなっちゃう可愛さです!

唐突ですがダンゴムシのぬいぐるみ(マグネット付き)を #生物園オンラインショップ に追加しました。

.

玄関のドアや冷蔵庫、布団の上や本棚の隙間にポケットの中など、あらゆるところにダンゴムシぬいがいると元気が出るのでオススメです。

(@seibutuen_infoより引用)

触った途端に球体に変身するダンゴムシ。子どもの頃はそれがおもしろくて、よく手のひらでコロコロして遊んだものです。そんなダンゴムシが、ついにぬいぐるみになって登場。足立区生物園(東京都)のオンラインショップで購入することができるのだとか。

価格は940円。手のひらにおさまるサイズ感(約7cm)で、丁度よいデフォルメ感とつぶらな瞳がとってもキュート。大人になった今、正直虫は苦手なのですが、このぬいぐるみはかわいいですね。

また、マグネット付きなので、冷蔵庫や玄関のドアなどにつけることもできるのだとか。たくさん買って、家中あちこちにつけるのも有りかも⁉

ダンゴムシぬいの登場に、SNSでは「めっちゃ可愛いじゃん!!」「ああわわわわ!ほ、ほしい!!!!!」「ダンゴムシのぬいぐるみってありそうでなかったなw」「冷蔵庫に5匹ぐらいほしい」といった声もあれば、「まさかの可愛い」「キモかわ」「ぬいぐるみとはいえダンゴムシは苦手だw」という反応も。

ぬいぐるみといえども虫は虫。可愛いと感じるかどうかは人それぞれのようですが、虫好きさんにはたまらない唯一無二のぬいぐるみであることは間違いないよう。同オンラインショップでは、ほかにもさまざまな昆虫ぬいをラインアップしていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。