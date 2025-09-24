人とはちょっと違ったバッグや小物入れが欲しい! という方へ。ユザワヤさんおすすめのこちらの生地を使えば、インパクト抜群のアイテムを作ることができちゃんです!!
お待たせしました🙇
みんなが待ってたあの生地がついに入荷😂
.
線に沿って切って縫っていくと、本物みたいにおいしそうな餃子バッグやチャーハン巾着が作れちゃう生地「中華飯店」🥟
.
ユザワヤ 蒲田,吉祥寺,WACCA池袋,御徒町,立川,横浜,上大岡,浦和,津田沼,梅田,神戸店に順次入荷中🎵
.
上記以外の全店には、10月中旬以降にカットクロスが入荷予定です🎵
(@yuzawaya_hobbyより引用)
あ〜、なんて美味しそうな餃子なんでしょう。もっちりしたひだにこの焼き目、たまりませんね!
こんなにもパリッともっちりな餃子バッグが簡単に作れちゃう生地「中華飯店」ですが、餃子のほかにも、チャーハンや肉まんの、麻婆豆腐、中華ちまき、春巻き、焼売といったメニューをモチーフにしたリアルな作品が作れちゃうんです。
1枚のパネル生地カットクロスに、それぞれ作品に合わせて点線が描かれていますので、線に沿って切り取り縫い合わせるだけ。型紙は一切不要です。
インパクト抜群の生地の登場に、SNSでは「ステキwww」「餃子バッグかわいいやん。。。」「うわっ、ちょっ、まっ、これ、良すぎるっっっ!!!!どれも刺さる!!!!!!」「すごいアイデアですね! ユザワヤのクリエイティブさに感動です!」「これ作れたら幸せになれそう」と話題に。あまりの人気に、売切れ状態の店舗もあるのだとか。
周囲の注目を集めること間違いなしの「中華飯店」、みなさんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
お待たせしました🙇— ユザワヤ【公式】 (@yuzawaya_hobby) September 12, 2025
みんなが待ってたあの生地がついに入荷😂
線に沿って切って縫っていくと、本物みたいにおいしそうな餃子バッグやチャーハン巾着が作れちゃう生地「中華飯店」🥟
ユザワヤ 蒲田,吉祥寺,WACCA池袋,御徒町,立川,横浜,上大岡,浦和,津田沼,梅田,神戸店に順次入荷中🎵… pic.twitter.com/worQGxiY7D