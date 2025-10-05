TBSで10月13日、『復活!! 8時だョ! 全員集合』(18:30～21:30)が3時間スペシャルで放送される。

■厳選された名作コントに大爆笑

2024年9月から放送を開始した『今夜復活!』シリーズのスペシャル第3弾。『8時だョ! 全員集合』は、1969年10月から1985年9月までのおよそ16年にわたって制作・放送されたバラエティ番組で、この番組から数々のヒットギャグや流行が誕生し、高視聴率を記録。今もなお、バラエティ番組の金字塔と語り継がれている。

今回も『8時だョ! 全員集合』全803回の中から、厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきのシーン盛りだくさんの内容で届ける。

また、『全員集合』の後継番組である『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』（1986年1月～1992年3月放送）からも、｢探偵物語｣（「THE DETECTIVE STORY」）の爆笑傑作選や、豪華ゲストに驚く「公開コント」等を届ける。

今回も『8時だョ! 全員集合』の第1回の公開収録が行われた三鷹市公会堂に、“ドリフを愛する人気者たち”が大集結。奇しくも、この日は第1回収録日と同じ9月24日。小学5年生の時に『全員集合』の公開放送を観に行ったことがあるという、ドンピシャ世代の飯尾和樹（ずん）、そして、堀田茜、タイムマシーン3号、工藤理子（STU48）といった楽しい顔ぶれが揃った。一同は、全国から集まった家族およそ300人と、舞台の巨大スクリーンによみがえった伝説のコントを余すところなく楽しんだ。

今回は傑作コントの中でも、特にドリフの演技が際立つ“名物キャラ”、社会現象にもなった“流行ギャグ”、体を張った“体当たりコント集”などを届け、収録は3時間以上に及んだが、小学生から大人まで会場は爆笑の渦に包まれた。

■『加トケン』のとっておきシーンも

1985年9月に幕を下ろした『8時だョ! 全員集合』のバトンを継いで、1986年1月から、加藤茶と志村けんのコンビでスタートした『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』。 『全員集合』の哲学を受け継ぎつつ、生放送からスタジオ・ロケによる収録スタイルにスイッチして、さらに中味を濃縮させたテレビバラエティで、コメディ形式のメインコーナー｢探偵物語｣（「THE DETECTIVE STORY」）は、作り込まれた本格派のスタジオドラマを展開した。

今回「探偵物語」からは、おなじみの｢加トvs志村｣の傑作シーンや、デビュー間もないあの名女優がゲスト出演したエピソードなどをピックアップ。さらに、当時のトップアイドルらが好演した「公開コーナー」からは、貴重な名コント・名シーンを惜しみなく届ける。

