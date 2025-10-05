アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)が、4日に放送された。

世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、日本の代表的なファストファッションブランド「ユニクロ」を深掘りした。

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、“自称日本で一番ユニクロを買っている男”ことユニクロ研究家のMBさん。そして週5で着用するほどのユニクロ愛好家だという乃木坂46・久保史緒里だ。久保は所持する服の半分以上はユニクロだというガチファンぶりを明かす。

ユニクロは創業者・柳井正氏がたった一代で現在の地位まで押し上げていったが、「以前は“ダサい服＝ユニクロ”なんていう時代もあったくらいなんですよ」と語る久保。「あったあった、言われている時!」「昔は『お前ユニクロ着てんの?』の風潮があったんですよ」と、当時を思い出したように共感する佐久間。そんな佐久間は「僕も下着とかユニクロ!!」と話し、現在もユニクロ商品を愛用しているという。

日村も「あったね～あったね～」「(今は)かっこいいのが、『それユニクロだったの?』って(印象が変わったと)いうことだよね」と、イメージの変貌ぶりに驚いていた。

1984年、カジュアル衣料品店として広島市の裏路地で産声をあげたユニクロ。実は当時の店名は「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」だったのだそう。

さらに以前は自社ブランドだけではなく、意外にもセレクトショップとして「NIKE」や「adidas」なども取り扱っていた。これには「えー! セレクトショップだったの?」と衝撃を受ける佐久間と日村。その後、徐々に自社製品の比率を高めていき、現在のオリジナル商品のみを扱う形にたどり着いた。

そして1998年、首都圏初の店舗を原宿にオープンさせると、同時期にユニクロの名が世に知れ渡ったある出来事が起こる。“フリース”の発売だ。

フリースは当時、アウトドアブランドの得意分野で1万円以上が相場だったが、ユニクロは1,900円という超低価格で売り出した。当時、数万枚売れればヒットといわれていたアパレル業界の中で、フリースは2,600万枚の販売を記録。大ヒットどころか社会現象になった。

日村は「確かにあの頃、フリース欲しかったんだよね」「しかも安いっていうのが出たっていうのは革命だったもんね」と振り返る。

ポイント(1)【ユニクロの“ダサい”を一変させた救世主「JIL SANDER」】

だが、ユニクロは一大ブームが巻き起こった反動に悩まされることに……。

あまりにもポピュラーになりすぎたため、「ユニバレ」(ユニクロを着てるのがバレる)という不名誉な言葉が生まれ、ユニクロを着ていると恥ずかしいというような空気感も広まってしまったのだ。

なぜそんな不名誉な烙印を押されてしまったユニクロが、今の地位まで再び上り詰めたのか。ファッション業界に激震が走ったある出来事がきっかけだそう。

それはラグジュアリーブランド「JIL SANDER」でおなじみのデザイナー、ジル・サンダー氏とユニクロがコラボした「＋(プラス)J』というシリーズの誕生。セーターやジャケットなどの商品を販売し、空前の大ヒットとなった。

素材に対して究極のこだわりを持ち、妥協を許さないその姿勢から“鉄の女”の異名を持つジル・サンダー氏が、“量販店の象徴”だと思われていたユニクロとタッグを組んだことに、アパレル業界は騒然となったのだ。

「『もしかしたらユニクロって素材すごいんじゃね!?』っていう認識になったのがこの時代なんですよ!」とMBさんの解説を聞き、佐久間と日村は「へぇ～！」と目を丸くし、驚きを隠せない。

ポイント(2)【ユニクロ史上最大の黒歴史と呼ばれた野菜事業】

“フリースフィーバー”でユニクロが湧いていた1999年。中途採用で入社し、ユニクロの新たな目玉となる新企画が求められていた柚木氏は、とんでもない企画を考える。

それは“ユニクロで野菜を売る”というものだった。ただ、事業は始まったものの、たった1年半で野菜事業は約30億円の大赤字に。

佐久間は「やばすぎるだろ! 損害が!」と戦慄し、日村は「やっぱいろいろ迷ってたんだね、ユニクロもね」と、ユニクロ史上最大の失敗に同情する表情を浮かべていた。

ポイント(3)【パーカやサングラスにも…ユニクロ商品のこだわりとは!?】

そんな紆余曲折あったユニクロだが、その魅力はリーズナブルさだけではない。ユニクロは尋常ではないレベルのこだわりを持ち、ディテールまで妥協を許さない姿勢で商品開発を進めているのだという。

例えばパーカでは、裏側だけ素材を変えて乾きやすくするような工夫をしたり、フードを二重にし立体的なフォルムを演出したりしているそう。サングラスでは、日本人でもかっこよく着用できるように、ノーズパッドを低い位置につけるといった工夫が。他にもユニクロの商品開発には細かいこだわりやアイデアが盛り込まれている。

こうして現在の地位を築き上げたユニクロ。その人気を加速させたのが、オリジナルの一着が作れるサービス「UTme!」だ。佐久間と日村ムは、そんな「UTme!」を体験。互いに写真を撮り合い、その場でオリジナルTシャツを制作して交換する。

2人は完成品を着て登場した瞬間、胸に大きくプリントされた互いの顔を見て爆笑。「やっぱもう、お互いに性格出ますよね!」と佐久間もご満悦だった。

TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

