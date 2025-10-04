TBSできょう4日、今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25秋』(18:30～23:48)が生放送される。このたび各企画の見どころが発表された。

■重圧アーチェリー

極限の緊張感の中で矢を射る恒例アーチェリー企画。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から竹内涼真、さらに緊急参戦が決まった『世界陸上』チームからも挑戦予定。 的のど真ん中を射抜いて賞金100万円を獲得する挑戦者は現れるのか!?

■爆走！フリースロー

豪華俳優＆芸能人がタッグを組み、走るスピードに応じて大きさが変わるバスケリングにシュートを決めろ! 速く走れば走るほどリングが大きく! しかし転倒した先に待ち受けるのは泥…。白熱のタッグ競技を制するのはどのチームか。

■赤坂5丁目コロコロチャレンジ

4人1チーム3つの難関エリアをクリアして合計タイムを競う新競技。果たしてどんなエリアが待ち受けるのか!? チームワークと集中力で最速ゴールを目指せ。

今回も抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”に加え、自身のスマホからもスタジオと同じクイズに参戦可能。さらにTBS IDにログインすれば、競技に参戦する芸能人の応援も可能になる。