5日は1時間SPの特別企画「金婚さんいらっしゃい!」を放送。50年前に登場した新婚さんが金婚さんとしてスタジオに再登場する。

番組開始から今年で54年、1971年の番組開始以降これまで5,000組以上の新婚さんが登場してきた。番組が始まった当初に出場した新婚さんのなかには、すでに金婚式を迎えている夫婦も。今回は半世紀にわたって紡がれてきた夫婦の歴史を紐解く。

1組目は、福岡県在住の安部智也さん(71歳)と和子さん(71歳)夫妻。女子高生だった和子さんの猛アタックから始まった2人の結婚生活は、波乱万丈な50年を経て、今もラブラブだそう。

2人の出会いは高校の文化祭。和子さんからの一目惚れで始まった恋は、半世紀を経ても色褪せることなく、今でも互いを「ずっとカッコいい」「かわいい」と称え合っているという。そして、夫婦円満の秘訣について聞かれると、「ふれあい」と答える。

2組目は、吉村正夫さん(74歳)と博子さん(73歳)夫妻。消防士を定年まで勤め上げた正夫さんと、家族のために奮闘した博子さんの50年間に迫る。

長女誕生から2ヶ月後に正夫さんの父親が他界。消防士を辞め、家業の酒屋を継ぐべきか悩む正夫さんに、博子さんは「私が働くから消防士を続けて」と支え、幼い娘を背負って毎日酒屋の仕事をこなしたという。

その献身的な支えがあったからこそ、正夫さんは定年まで消防士を続け、叙勲を受けることができたと語っている。

そんなお二人が明かした夫婦円満の秘訣は、意外にも「正しい夫婦ゲンカ」だそうで、そのユニークな方法を明かす。