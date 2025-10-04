JR貨物関東支社は、同社の隅田川駅(東京都荒川区)で「隅田川駅貨物フェスティバル 2025」を10月26日に開催すると発表した。普段は立ち入ることのできない貨物駅構内の一部を開放し、貨物輸送の魅力を紹介する恒例イベントとなっている。

開催日時は10月26日10～15時(最終入場14時30分)。会場では、電気機関車EH500形「ECO-POWER 金太郎」などの機関車展示、コンテナや鉄道模型の展示、大型フォークリフトの作業実演、こども用制服を着用しての記念撮影、スタンプラリーなど行われる。JR貨物音楽部や地域団体によるステージイベントも予定しており、鉄道グッズや北海道直送のじゃがいも・たまねぎの販売も行われる。有料イベントとして、車掌車ヨ8000形の特別体験乗車も実施。事前抽選制で、申込方法は10月6日12時からJR貨物の公式サイトで案内する。

イベント会場への入場は無料だが、事前予約制で時間指定入場(10～13時または12～15時)となり、各時間帯3,500人が上限となる。大人(中学生以上)は1人につきチケット1枚が必要。大人1人につき小学生以下の子ども最大4人まで同伴入場できる。10月6日12時から、「teket」で予約を受け付ける。