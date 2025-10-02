のん、カッコよさに「ヒャー!」となった俳優とは　9月29日スタートの新ドラマでバディ役

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)の配信直前プレミアイベントが9月29日に開催され、のん、藤木直人、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡德馬、山口紗弥加、中村獅童が登壇した。

  • のん　=ABEMA提供

のんと藤木直人がお互いの印象を語る

“史上初の女性棋士“を目指す国見飛鳥を演じたのんは、「この作品にはとても気合が入っていましたので、観ていただけるのが嬉しいです」と念願の配信開始に喜色満面。「将棋はやったことがなくて駒に触るのも初めて。チャレンジングな要素もありつつ、ここまで笑顔がなくぶっきらぼうで態度が悪い役は今までありません。そんな飛鳥が魅力的になるよう演じました」と、こだわりを明かした。

さらに、のんは、役作りのために「1日100回駒打ち練習をすれば絶対うまくなる聞いて、ごはんを食べている時もテレビを見ている時も手は将棋盤で、ずっと駒を触りながら過ごしました。」とストイックな猛特訓ぶりを披露し、観客を驚かせた。

また、飛鳥とバディを組む藤堂成悟役の藤木直人と今作が初共演となったのんは、「スラッとされていてカッコよくて『ヒャー!』となった。藤堂として荒っぽくてワイルドなキャラは新鮮で痺れました」と、その印象を告白。一方の藤木も「のんさんと初対面した時は……実在するんだと思った。唯一無二のオリジナルな方で、単なる一俳優ではなくて色々な表現をされているから」と初共演を喜んでいた。

