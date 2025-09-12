のん、藤木直人の“差し入れ”明かす「機械ごと…」

29日(20:00〜)にスタートするABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の取材会がこのほど、都内で行われ、主人公・国見飛鳥を演じるのんが登壇した。

のん 撮影：コウ ユウシエン

藤木直人の差し入れ

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋⼠の⽗に⼈⽣を奪われた主⼈公・国⾒⾶⿃が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、⾃らの⼈⽣を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする⼒強い⼥性の姿が丁寧に描かれる。

⾶⿃と師弟のような関係を築く藤堂成悟役を演じる藤木直人について、のんは「バディを組む藤木さんとは、最初にお会いした時、『めっちゃカッコいい!』と思ってテンションが上がりました。佇まいや表現、仕草に色気があって痺れました。藤木さんが藤堂さんのような荒っぽい役を演じられるのも意外で新鮮だったので、藤堂さんの荒っぽさと藤木さんの色気が合わさってメチャクチャカッコいい役だなと思いました」と回想。

また、のんは「気遣いも細やかで、夜遅くの肌寒い日に熱々の肉まんを機械ごと差し入れてくださって、私は2個も食べてしまいました!」というエピソードも披露していた。