藤木直人、初共演で「本当に存在する人なんだ…」という感覚だった俳優とは

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、主人公・国見飛鳥役を演じるのんとの初共演について語った。

役作りの一環で将棋セットを実際に購入

主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。のんとは今回が初共演となるが、初対面を「のんさんとはお会いするのも初めてだったので『本当に存在する人なんだ……」という感覚で対面しました(笑)」と振り返る。

また、撮影については、「年齢差もあってか、撮影の合間に積極的にコミュニケーションを取るような事は少なかったけれど、お互いがお互いの役に対して真摯に向き合うことで劇中のバディ感が出来上がっていきました」と明かしていた。

【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。