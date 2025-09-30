タレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新し、双子を出産したことを報告。祝福の声が寄せられている。

中川翔子

中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と報告。「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と決意を記した。

生まれたばかりの我が子との3ショット写真も公開。「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」とつづった。

この投稿に、「おめでとうございます！」「おめでとう，新米ママしょこたん！」「しょこたんママ、双子ちゃんたちもお疲れ様でした」などと祝福や労いの声が続々。また、「双子のお子さんもしょこたんも可愛いです」「素敵なお写真」「可愛い！！美形！！」「めちゃくちゃ可愛い」「双子ちゃん可愛いー」「お二人共、綺麗なお顔ハンサムですね」「しょこたんに似てイケメンになりそうですね」などと写真に対するコメントも多く寄せられている。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かしていた。