NTTドコモは10月、「dポイント」「d払い」においてキャンペーンをすき家、モスバーガーなどで開催する。

すき家でdポイント倍率UP

すき家では「dポイント倍率UPキャンペーン」を実施する。エントリーは不要。キャンペーン期間は10月1日～10月31日まで。期間中、対象のお店への来店時にdポイントカードを提示し、税込200円以上の会計で1ポイント以上ためると、来店回数に応じてdポイントを進呈する。1回来店で1倍、2回で2倍、3回で5倍、4回で10倍、5回以上で15倍のポイントが付与される。四国(香川県・高知県・徳島県・愛媛県)の店舗は対象外となる。

はま寿司でdポイント倍率UP

はま寿司では「dポイント倍率UPキャンペーン」を実施する。エントリーは不要で、キャンペーン期間は10月1日～10月31日まで。期間中、対象のお店への来店時にdポイントカードを提示し、税込200円以上の会計で1ポイント以上ためると、平日の来店回数に応じて、dポイントを進呈する。1回来店で3倍、2回来店で5倍、3回来店で7倍、4回来店で9倍、5回以上の来店で10倍となる。愛知県の店舗、立川髙島屋S.C.店は対象外。

モスバーガー、対象商品はdポイント5倍

モスバーガーでは「対象商品はdポイント5倍キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は10月3日～11月2日。期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、モスバーガーまたはモスバーガー&カフェにおいて対象商品を購入の際、dポイントカードを提示、またはモスのネット注文でdポイントカードを登録すると、対象商品に対してdポイントが5倍進呈される。さらに、期間中に対象商品を2種類以上購入すると、もれなく100ポイント進呈される。対象商品は「月見フォカッチャ」(590円)、「バーベキューフォカッチャ」(520円)、「メンチカツチーズバーガー」(480円)の3商品となる。

髙島屋でdポイント最大2,000ポイントがあたる

髙島屋グループでは、「dポイント最大2,000ポイントあたるキャンペーン」を実施する。エントリーは不要で、キャンペーン期間は10月15日～11月11日。期間中、髙島屋各店、およびグループのショッピングセンター・レストラン街で支払いの際にdポイントカードを提示し、dポイントを期間合計100ポイント以上ためた人の中から抽選で、1等として2,000ポイントが100名に、2等として100ポイントが3,000名に進呈される。

エディオンでdポイント最大10倍

エディオンネットショップでは「dポイント最大10倍キャンペーン」を実施する。エントリー不要で、キャンペーン期間は10月17日～11月3日まで。期間中、エディオンネットショップで対象商品を購入の際に、エディオンネットショップ上でdアカウントログインの上、支払いすると、最大10倍分のポイントが進呈される。

Coke ON、はじめての利用でdポイントもれなくもらえる

Coke ONでは「はじめてのご利用でdポイントもれなくもらえるキャンペーン」を実施する。エントリー不要、キャンペーン期間は10月6日～11月2日まで。Coke ON Payの支払い設定を「d払い」に設定のうえ、はじめてCoke ON Payで100円以上のコカ·コーラ社製品を購入すると、dポイントを毎週100ポイント還元する。進呈上限は期間中合計400ポイント。

セシール、抽選でdポイント最大+100%還元

セシールオンラインショップでは、「ハズレなし!抽選でdポイント最大+100%還元キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は10月10日～11月9日。キャンペーン期間中にエントリーの上、セシールオンラインショップにて支払いの際にd払い(ネット決済)を利用すると、抽選で購入金額(期間中合計金額)の最大＋100%のdポイントをキャンペーンポイントとして後日進呈する。抽選内容は、1等が+100%還元で100名、2等が+10%還元で200名、3等が+1%還元で1等・2等以外の全員となる。進呈上限は1人あたり10,000ポイント。