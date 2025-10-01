アンミカ、結婚で優先した感情は?　「旦那さんは初めてタイプじゃないけど…」

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第6話が、9月28日に配信された。

アンミカ

好きな人と結婚相手は見方が変わる?

第6話では、薬剤師・コスメプロデューサーのタカが、モデル・ナツキ、美容看護師・アズサとともに1泊2日のトライアングルデートへ。ナツキはタカについて「ヒロほどまだドキドキはないけどヒロを見てもなんにも思わないくらいタカのことがいいって思えたら幸せになれるんだろうな」と語り、アズサも「初日に内面ではタカを選んでいたけど……好きになるって難しい」「結婚と恋愛は違う」と本音を吐露した。

2人の発言を受け、スタジオでは、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が「好きな人と結婚相手は見方が変わってくるものなんですか?」と質問。

これにアンミカは「私は恋愛の延長線上にしか結婚がなかったんだけど、歳を重ねるごとにわからへんようになってくるのはわかる。『この人とは結婚する』って毎回思いながら別れるっていうことを繰り返して、35歳超えたあたりから『本当に好きで結婚していいの?』とか、いろいろ考えすぎて。結果、38歳で出会った人と40歳で結婚した。『もうないな』って諦めた頃に出会った」と自身の経験を明かした。

さらに、藤森が「どの感情を優先したんですか?」と尋ねると、アンミカは「旦那さんは初めてタイプじゃないけど、尊敬できて友だちでいようって思った人だった。そこから尊敬と好きが混じってきて、『なんて素敵な人なんだ!』って、一緒にいてワクワクしている自分に気づいて結婚した」と答えた。

このエピソードを聞いたゲストの婚活アドバイザー・植草美幸氏は「40歳で結婚されたんですよね? すごいですよ、1000人に6人(の確率)ですからね」と感心した様子でコメントしていた。