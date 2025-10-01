東京都は10月1日、「都民の日」を記念して、施設の無料公開や記念行事を実施する。

恩賜上野動物園

入園料・観覧料等が無料に

入園料・観覧料等が無料になる庭園は以下のとおり。

浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園、向島百花園、清澄庭園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園。

動物園・植物園では、以下の7施設が無料となる。

神代植物公園、多摩動物公園、恩賜上野動物園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園、夢の島熱帯植物館、東京港野鳥公園。

以下の5つの美術館や博物館も無料公開される。

江戸東京たてもの園、東京都美術館(企画展「つくるよろこび 生きるためのDIY 」)、東京都庭園美術館(庭園のみ)、東京都写真美術館(自主企画展「総合開館30周年記念 日本の新進作家 vol.22」、「総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ」)、東京都現代美術館(常設展「開館30周年記念 MOTコレクション 9つのプロフィール 1935→2025」)。

なお、東京港野鳥公園を除く全ての施設において、混雑時、入場時間等の調整を行う場合がある。

東京都現代美術館

施設の利用料が無料に

京浜島勤労者厚生会館では、「テニス、卓球、バドミントン」個人・1時間分の利用料が無料となる。

記念行事を実施

東京都水の科学館、東京都水道歴史館、奥多摩 水と緑のふれあい館、東京都虹の下水道館の4施設では、記念行事を実施する。

東京都水の科学館では、子どもサイエンスチャレンジ「水と音の実験をしよう!」体験イベントを開催する。また、記念品の配布も行う。

東京都水道歴史館では「神田上水 歴史講座と史跡めぐり」を実施する(事前申込制)。史跡めぐりは小石川後楽園を予定している。

奥多摩 水と緑のふれあい館では小河内ダムに関するビデオの上映、東京都虹の下水道館では記念品の配布を行う。

当日の開園・開館状況及び利用方法等の詳細は、各施設・ホームページにて確認を。