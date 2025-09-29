カシオ計算機は9月29日、東京都公園協会と協業し、同社が開発したアプリ「TOKYO PARKS PLAY（東京パークスプレイ）」を活用した周遊型謎解きコンテンツ第7弾「深大寺恋物語謎解き2025」を10月1日より開催すると発表した。恋愛をテーマに、神代植物公園とその周辺を巡りながら謎を解き進める内容で、参加費は無料。開催期間は2026年9月30日までの1年間。

無料で楽しめる3部構成の謎解き

このイベントは、東京都調布市にある神代植物公園と深大寺周辺を舞台に、「TOKYO PARKS PLAY」アプリ上で3部構成の謎解きに挑戦するもの。参加者は園内や周辺地域を巡り、物語形式の謎解きを楽しめる仕掛けとなっている。「TOKYO PARKS PLAY」は、都立公園の利用促進と地域づくりへの貢献を目的に、2017年から東京都公園協会が運営している無料アプリ。公園イベントの通知機能や施設・園内の紹介、セルフガイドコンテンツなどを備え、iOS12以降およびAndroid6以降に対応している。カシオ計算機はアプリ開発に加え、公園の魅力を伝える体験型コンテンツの制作にも取り組んでいる。

謎解きは「補習」編（神代植物公園）、「委員長」編（深大寺周辺および水生植物園）、「合流」編（どこでも解答可能）の3部構成。「補習」編をクリアすると、神代植物公園の植物会館で特製の栞が進呈される。

参加方法は、まず「TOKYO PARKS PLAY」（iOS版／Android版）をスマートフォンにダウンロードし、公園設定を「神代植物公園」に変更するところから始まる。「補習編」または「委員長編」を選択し、イベント冊子のMAPを手がかりに指定された場所を巡って物語を進行。各スポットでは、アプリ内のヒントを頼りに冊子の指示に従って謎を解いていく。全3パートをクリアすると、物語が完結する。