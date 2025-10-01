サントリーは9月29日から、「サントリー生ビール『絶対もらえる!!!MYサン生缶』」キャンペーンを開始した。

サントリー生ビール 「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーン

同キャンペーンは、「サントリー生ビール」を対象に、商品に付いている応募シールを集めて応募すると、好きな似顔絵と名前が入った350mlのデザイン缶がもれなくもらえるというもの。

サントリー生ビール対象商品を購入した際のレシート画像をアップロードし、点数を貯めて応募する。キャンペーンのレシート有効期間は2026年1月6日まで。レシートアップロード期間は、2026年1月7日の23：59まで。

「絶対もらえるコース」は2コース。48点コースは、「MYサン生缶 350ml×3本(デザイン1種)」、96点コースは「MYサン生缶 350ml×6本(デザイン2種)」とおつまみアソートをもれなくプレゼントする。

「抽選でもらえるコース」も用意。6点で応募でき、抽選で3,000名に「えらべるPay 1,000ポイント」をプレゼントする。抽選でもらえるコースの賞品申込期間は、2026年1月22日 23：59まで。

期間限定の「生：FIRST」コースも用意する。24点で「生:FIRSTコース JUNON & LEOデザイン MYサン生缶 350ml缶×1本＋ JUNON & LEOミニフィギュア 1体」をプレゼントする。レシート有効期間は11月25日、レシートアップロード期間は11月26日の23:59まで、賞品申込期間は12月10日の23:59まで。

対象商品は、「サントリー生ビール缶 350ml」(1点)、「サントリー生ビール缶 500ml」(1.5点)。