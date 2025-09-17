ローソンは9月23日より、蒸溜所「ブルックラディ」の原酒を使用したハイボール缶「ラディハイボール 350ml」を全国の「ローソン」店舗にて発売。これを記念して、9月17日よりリポストキャンペーンを開催している。

「ラディハイボール 350ml」は、本場スコットランドのウイスキーの聖地、アイラ島にある人気の蒸溜所「ブルックラディ」の原酒を使用したハイボール。アイラ島では珍しいノンピートのモルトウイスキーをベースに、ハイボール缶に合うようオリジナルブレンドした、ラディブルーがおしゃれなハイボール缶となっている。

価格は600円。9月23日より、お酒を取り扱っている「ローソン」店舗にて販売される。

また、9月17日〜23日までの期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で1名に「ブルックラディグッズ一式」と「QUOカード10,000円分」が当たるキャンペーンが開催されている。なお、グッズの内容は「BRUICHLADDICH x PATAGONIA ダウンジャケット Lサイズ(UKサイズ)」「BRUICHLADDICH White Gate Tシャツ2025 Mサイズ(UKサイズ)」「BRUICHLADDICHベースボールキャップ」の3点。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。