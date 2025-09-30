俳優の岡田将生が、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～21:54)に出演することが決定。SNSでは多くの反響が寄せられている。

岡田将生

同作は、ドラマ『アンナチュラル』(18)、『MIU404』(20)、『海に眠るダイヤモンド』(24)、『スロウトレイン』(25)などを手掛けた脚本家・野木亜希子氏の完全オリジナル作。主人公・文太を演じる大泉洋は、今作でテレビ朝日の連続ドラマ初主演となり、野木氏も同局の連続ドラマで初めて脚本を手掛ける。

毎週火曜に出演キャストを解禁してきた同作。きょう30日に最後の1人として岡田の出演が発表された。

SNSでは、これまで様々なキャスト予想がされており、中には公開されていたビジュアルのシルエットや、見切れているパーツから正解を導き出している投稿も見られた。

岡田の出演についても、SNSでは「予想が当たって嬉しい」と的中を喜ぶ声があるとともに、「予想外の岡田将生がきてびっくり」と驚きの声も。さらに、大泉をはじめ、宮崎あおい、北村匠海らが顔をそろえることについても「映画みたいに豪華な布陣」「こんなキャスト勢揃いで面白くないわけなくない!?」と期待を寄せる声も多くあがっていた。

また、出演決定とともに解禁された岡田のビジュアルにも注目が集まっており、「流石にメガネは罪過ぎる」「メガネスタイルがかっこいい」「岡田将生に眼鏡は……何か出てるよね」とブラックスーツに眼鏡をあわせたビジュアルを絶賛する投稿が多く寄せられていた。