連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の公式インスタグラムで30日、雨清水傳役の堤真一と妻・タエ役の北川景子の2ショット写真と、髷姿の堤の写真が公開された。



雨清水傳役の堤真一

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。

インスタグラムでは、「雨清水傳（うしみず でん）とタエが登場！演じるのは堤真一さんと、北川景子さんです。雨清水家は松江藩に名をはせる上級武士で、松野家の遠い親戚です。松江で知らない人はいない程の人格者である傳さんですが、実は妻のタエさんの方が家格が上。なので、タエさんには頭が上がらないんです」という説明を添えて、着物姿の堤と北川の笑顔の2ショット写真が公開。

2ショット写真の堤は散切り頭だが、続く投稿で、「タエさんを驚かせた傳さんの散切り頭。断髪前はこんなお姿でした。ドラマ本編では白黒ですが、カラー版で公開します」と髷姿も公開された。

髷姿から散切り頭への変化に、「髷も 髷を落とした後もどちらも お似合いです 時代の変化 とても感慨深い」「髷姿も素敵ですね」「坂本龍馬を彷彿とさせる凛々しさ」「大河の貫禄」「うわぁ～！カッコいい～」「大河ドラマ『青天を衝け』を思い出す」といった声が寄せられている。

(C)NHK