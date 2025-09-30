-
【ヤ 5-4 Ｄ】
-
試合終了
-
OUT
4番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 柴田 竜拓 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
ヤ5-4Ｄ
1番 蝦名 達夫 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ ヤ 5-4 Ｄ ランナー：1塁
-
OUT
9番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 三森 大貴 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 5番 星 知弥
-
OUT
3番 北村 恵吾 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：サード 代打 戸柱 恭孝 に代わって 4番 筒香 嘉智
-
OUT
守備交代：キャッチャー 松尾 汐恩 に代わって 6番 戸柱 恭孝
-
OUT
守備交代：レフト 桑原 将志 に代わって 9番 佐野 恵太
-
OUT
守備交代：ファースト 佐野 恵太 に代わって 8番 三森 大貴
-
OUT
守備交代：セカンド 三森 大貴 に代わって 3番 柴田 竜拓
-
OUT
守備交代：センター 神里 和毅 に代わって 2番 桑原 将志
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 筒香 嘉智 に代わって 5番 森 唯斗
-
OUT
7番 京田 陽太 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 戸柱 恭孝 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
代打：加藤 響 に代わって 6番 戸柱 恭孝
-
OUT
投手交代：ピッチャー 松本 健吾 に代わって 5番 荘司 宏太
-
OUT
5番 神里 和毅 空振り三振 1アウト
-
OUT
ヤ5-3Ｄ
4番 筒香 嘉智 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ ヤ 5-3 Ｄ
-
OUT
代打：堀岡 隼人 に代わって 4番 筒香 嘉智
-
OUT
3番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：センター 並木 秀尊 に代わって 1番 岩田 幸宏
-
OUT
9番 北村 拓己 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 古賀 優大 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
7番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 4番 堀岡 隼人
-
OUT
守備交代：ファースト Ｍ・フォード に代わって 9番 佐野 恵太
-
OUT
2番 桑原 将志 ライトフライ 3アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
-
OUT
9番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：藤浪 晋太郎 に代わって 9番 佐野 恵太
-
OUT
8番 三森 大貴 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 北村 恵吾 に代わって 9番 北村 拓己
-
OUT
守備交代：ファースト Ｊ・オスナ に代わって 3番 北村 恵吾
-
OUT
投手交代：ピッチャー 山野 太一 に代わって 5番 松本 健吾
-
OUT
6番 内山 壮真 空振り三振 3アウト
-
OUT
ヤ5-1Ｄ
藤浪 晋太郎 がワイルドピッチ ヤクルト得点！ ヤ 5-1 Ｄ ランナー：2塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ ライトフライ 2アウト
-
OUT
ヤ4-1Ｄ
4番 西村 瑠伊斗 ライトヒット ヤクルト得点！ ヤ 4-1 Ｄ ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 北村 恵吾 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト
-
OUT
1番 並木 秀尊 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 篠木 健太郎 に代わって 9番 藤浪 晋太郎
-
OUT
7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
6番 加藤 響 空振り三振 2アウト
-
OUT
1塁ランナー神里 和毅 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
5番 神里 和毅 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｍ・フォード センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：セカンド 北村 恵吾 に代わって 7番 赤羽 由紘
-
OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
守備交代：サード 西村 瑠伊斗 に代わって 3番 北村 恵吾
-
OUT
9番 山野 太一 サードライナー 3アウト
-
OUT
8番 古賀 優大 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
7番 増田 珠 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
6番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：セカンド 林 琢真 に代わって 8番 三森 大貴
-
OUT
守備交代：ショート 石上 泰輝 に代わって 7番 京田 陽太
-
OUT
守備交代：キャッチャー 山本 祐大 に代わって 3番 松尾 汐恩
-
OUT
3番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 蝦名 達夫 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 代走 西村 瑠伊斗 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ レフトフライ 3アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
4番 村上 宗隆 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 北村 恵吾 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 並木 秀尊 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
9番 篠木 健太郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 林 琢真 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
7番 石上 泰輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト
-
OUT
6番 加藤 響 サードゴロ 1アウト
-
OUT
9番 山野 太一 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
7番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
5番 神里 和毅 ピッチャーライナー 3アウト
-
OUT
4番 Ｍ・フォード セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
3番 山本 祐大 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 桑原 将志 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ レフトフライ 2アウト
-
OUT
ヤ3-1Ｄ
4番 村上 宗隆 ライトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 3-1 Ｄ
-
OUT
3番 北村 恵吾 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 田内 真翔 に代わって 9番 篠木 健太郎
-
OUT
1番 蝦名 達夫 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
9番 田内 真翔 ショートライナー 2アウト
-
OUT
代打：Ａ・ケイ に代わって 9番 田内 真翔
-
OUT
8番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 石上 泰輝 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 加藤 響 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 並木 秀尊 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 山野 太一 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
ヤ1-1Ｄ
ファースト Ｍ・フォードが送球キャッチミス ヤクルト得点！ ヤ 1-1 Ｄ ランナー：2、3塁
-
OUT
ヤ0-1Ｄ
8番 古賀 優大 サードゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
7番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
2塁ランナーＪ・オスナ 盗塁成功 ランナー：1、3塁
-
OUT
6番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 Ｍ・フォード に代わって 4番 Ｍ・フォード
-
OUT
5番 神里 和毅 見逃し三振 3アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー Ｄ・ビシエド に代わって 4番 Ｍ・フォード
-
OUT
4番 Ｄ・ビシエド ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
-
OUT
ヤ0-1Ｄ
1番 蝦名 達夫 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ ヤ 0-1 Ｄ
-
OUT
4番 村上 宗隆 レフトフライ 3アウト
-
OUT
3番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
1番 並木 秀尊 空振り三振 1アウト