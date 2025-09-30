2025.09.30 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 1 2 0 0 0 2 0 0 5 7 0
ＤｅＮＡ 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 14 1
  • 【ヤ 5-4 Ｄ】
  • 試合終了

    4番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト

    3番 柴田 竜拓 空振り三振 2アウト

    2番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1、2塁

    ヤ5-4Ｄ

    1番 蝦名 達夫 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ ヤ 5-4 Ｄ ランナー：1塁

    9番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

    8番 三森 大貴 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

    投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 5番 星 知弥

    3番 北村 恵吾 ショートダブルプレイ 3アウト

    2番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト

    1番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁

    守備交代：サード 代打 戸柱 恭孝 に代わって 4番 筒香 嘉智

    守備交代：キャッチャー 松尾 汐恩 に代わって 6番 戸柱 恭孝

    守備交代：レフト 桑原 将志 に代わって 9番 佐野 恵太

    守備交代：ファースト 佐野 恵太 に代わって 8番 三森 大貴

    守備交代：セカンド 三森 大貴 に代わって 3番 柴田 竜拓

    守備交代：センター 神里 和毅 に代わって 2番 桑原 将志

    投手交代：ピッチャー 代打 筒香 嘉智 に代わって 5番 森 唯斗

    7番 京田 陽太 空振り三振 3アウト

    6番 戸柱 恭孝 ショートゴロ 2アウト

    代打：加藤 響 に代わって 6番 戸柱 恭孝

    投手交代：ピッチャー 松本 健吾 に代わって 5番 荘司 宏太

    5番 神里 和毅 空振り三振 1アウト

    ヤ5-3Ｄ

    4番 筒香 嘉智 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ ヤ 5-3 Ｄ

    代打：堀岡 隼人 に代わって 4番 筒香 嘉智

    3番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1塁

    守備交代：センター 並木 秀尊 に代わって 1番 岩田 幸宏

    9番 北村 拓己 空振り三振 3アウト

    8番 古賀 優大 セカンドゴロ 2アウト

    7番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト

    投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 4番 堀岡 隼人

    守備交代：ファースト Ｍ・フォード に代わって 9番 佐野 恵太

    2番 桑原 将志 ライトフライ 3アウト

    1番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト

    9番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁

    代打：藤浪 晋太郎 に代わって 9番 佐野 恵太

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

    ヤ5-1Ｄ

    藤浪 晋太郎 がワイルドピッチ ヤクルト得点！ ヤ 5-1 Ｄ ランナー：2塁

    5番 Ｊ・オスナ ライトフライ 2アウト

    ヤ4-1Ｄ

    4番 西村 瑠伊斗 ライトヒット ヤクルト得点！ ヤ 4-1 Ｄ ランナー：1、3塁

    3番 北村 恵吾 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

  • OUT

    1番 並木 秀尊 フォアボール ランナー：1塁

    投手交代：ピッチャー 篠木 健太郎 に代わって 9番 藤浪 晋太郎

    7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト

    6番 加藤 響 空振り三振 2アウト

    1塁ランナー神里 和毅 盗塁成功 ランナー：2塁

    5番 神里 和毅 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁

    4番 Ｍ・フォード センターヒット ランナー：1塁

    守備交代：セカンド 北村 恵吾 に代わって 7番 赤羽 由紘

    守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 4番 西村 瑠伊斗

    守備交代：サード 西村 瑠伊斗 に代わって 3番 北村 恵吾

    9番 山野 太一 サードライナー 3アウト

    8番 古賀 優大 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁

    7番 増田 珠 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁

    6番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1塁

    守備交代：セカンド 林 琢真 に代わって 8番 三森 大貴

    守備交代：ショート 石上 泰輝 に代わって 7番 京田 陽太

    守備交代：キャッチャー 山本 祐大 に代わって 3番 松尾 汐恩

    3番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト

    2番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1塁

    1番 蝦名 達夫 レフトフライ 1アウト

    守備交代：サード 代走 西村 瑠伊斗 に代わって 4番 西村 瑠伊斗

    5番 Ｊ・オスナ レフトフライ 3アウト

    代走：1塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 西村 瑠伊斗

    4番 村上 宗隆 フォアボール ランナー：1、3塁

    3番 北村 恵吾 空振り三振 2アウト

    2番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

    1番 並木 秀尊 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

    9番 篠木 健太郎 空振り三振 3アウト

    8番 林 琢真 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

    7番 石上 泰輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト

    6番 加藤 響 サードゴロ 1アウト

    9番 山野 太一 空振り三振 3アウト

    8番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト

    7番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト

    5番 神里 和毅 ピッチャーライナー 3アウト

    4番 Ｍ・フォード セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

    3番 山本 祐大 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁

    2番 桑原 将志 ショートヒット ランナー：1塁

    6番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト

    5番 Ｊ・オスナ レフトフライ 2アウト

    ヤ3-1Ｄ

    4番 村上 宗隆 ライトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 3-1 Ｄ

    3番 北村 恵吾 空振り三振 1アウト

    2番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1塁

    投手交代：ピッチャー 代打 田内 真翔 に代わって 9番 篠木 健太郎

    1番 蝦名 達夫 ピッチャーゴロ 3アウト

    9番 田内 真翔 ショートライナー 2アウト

    代打：Ａ・ケイ に代わって 9番 田内 真翔

    8番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

    ヤ1-1Ｄ

    ファースト Ｍ・フォードが送球キャッチミス ヤクルト得点！ ヤ 1-1 Ｄ ランナー：2、3塁

    ヤ0-1Ｄ

  • OUT

    7番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2、3塁

    2塁ランナーＪ・オスナ 盗塁成功 ランナー：1、3塁

    6番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁

    5番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁

    守備交代：ファースト 代走 Ｍ・フォード に代わって 4番 Ｍ・フォード

    5番 神里 和毅 見逃し三振 3アウト

    代走：1塁ランナー Ｄ・ビシエド に代わって 4番 Ｍ・フォード

    4番 Ｄ・ビシエド ピッチャーヒット ランナー：1塁

    3番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト

    2番 桑原 将志 センターフライ 1アウト

    ヤ0-1Ｄ

    1番 蝦名 達夫 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ ヤ 0-1 Ｄ

    4番 村上 宗隆 レフトフライ 3アウト

    3番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1塁

    2番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 2アウト

    1番 並木 秀尊 空振り三振 1アウト