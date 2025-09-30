ウエルシア薬局は、茨城県のつくば市と稲敷市に食品強化型の店舗をリニューアルオープンし、今年度東日本地域に、同様の店舗をあわせて9店舗設置する。

ウエルシア薬局 食品強化型の店舗

食品強化型の店舗の設置については、お客さまに日々のお買い物をいっそう便利に楽しんでもらえるように努める重要な施策であるとともに、今後の成長を加速していくためのドラッグ&フード戦略として注力をしており、現在までに茨城県に2店舗を設置している。従来以上に頻度を高く来店してもらうための魅了的な食品の商品を提案し、ヘルスケアとビューティケア商品とともに地域のお客さまの健康な暮らしをいっそう支えるためドラッグストアとして親しんでいただけるよう取り組む。

具体的には、日配、精肉、青果、惣菜および冷凍食品を、ニーズが高い商品を中心に陳列した売場にし、家庭で調理をされる内食の需要に応える。また、中食スタイルの人にも満足してもらえるような栄養バランスのとれた健康的な惣菜とお弁当を取り揃えて、幅広い層の人に日々のお買い物を完結できる店舗となるよう努める。

親会社のイオンの食料品仕入れおよび物流のノウハウの供給と支援も受けながら、今年度9店舗の食品強化型店舗の設置を予定している。また、今後もドラッグ&フードの取り組みを促進し、いっそうお買い物ニーズに即したドラッグストアに進化しながら、市販薬の販売によるセルフケアや調剤薬局における薬剤師による服薬指導を親身行うことで地域の人から利用し続けてもらえるドラッグストアを目指していく。

食品強化型店舗の設置計画は以下の通り。

ウエルシア稲敷釜井店 茨城県(2025年8月22日リニューアルオープン)

ウエルシアつくば小茎店 茨城県(2025年8月29日リニューアルオープン)

今後設置予定の店舗は以下の通り。

ウエルシア宇都宮泉が丘店 栃木県

ウエルシア古河総和店 茨城県

ウエルシア新潟荻川店 新潟県

ウエルシアさいたま原山2号店 埼玉県

ウエルシア東海村松北 茨城県

ウエルシア新潟秋葉通店 新潟県

ウエルシア新潟上木戸店 新潟県



