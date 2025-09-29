今週からいよいよ10月に突入。秋らしさが日々深まるにつれ、この季節ならではの食材に出会えるのも楽しみの一つですね。スイーツの素材にも、そんな秋の気配を感じさせてくれるものが増えてきました。

本記事では、ファミリーマートで9月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。「森永乳業」コラボのもちもちクレープ、チョコホイップをもっちり食感の生地で包んだロールケーキ、長野県産黄金桃果汁仕立てのとろけるジュレなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年9月・10月の新作5品まとめ(9月30日発売予定)

9月30日発売の新商品は、4個入りふわふわのドーナツ、「森永加糖れん乳」を使用したクレープ、もっちり食感の5切入りロールケーキ、黄桃の果肉入りジュレ、種子島産安納芋ペースト使用のチーズケーキなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ふわふわアソートリングドーナツ4個入」(208円)

価格 : 208円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわふわのドーナツをアソートしたアイテム。粉糖がけ2個・チョココーティング1個・いちごチョココーティング1個のリングドーナツを詰め合わせた4個入りです。

「森永れん乳風味クレープ」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「森永乳業」とのコラボ商品。「森永加糖れん乳」を使用したクリーム＆ソースに、相性の良いいちごのソース＆ダイスを合わせ、もちもち食感のクレープ生地で包みました。

「もっちりクリームロール（チョコホイップ）」(340円)

価格 : 340円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

濃厚なガナッシュとホイップと合わせたチョコホイップをもっちり食感の生地で包んだロールケーキ。5切入りです。

「長野県産黄金桃果汁ジュレ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

長野県産黄金桃果汁仕立てのとろけるジュレ。黄桃の果肉入りです。ファミリーマート限定発売となります。

「とろ生おいもチーズケーキ」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

種子島産安納芋ペーストを使用した、とろける口どけが特徴のチーズケーキ。ファミリーマート限定での発売となります。

まとめ

9月30日発売の新商品は、ふわふわのリングドーナツを詰め合わせた「ふわふわアソートリングドーナツ4個入」、「森永加糖れん乳」を使用した「森永れん乳風味クレープ」、もっちり食感の5切入りロールケーキ「もっちりクリームロール（チョコホイップ）」、長野県産黄金桃果汁仕立ての「長野県産黄金桃果汁ジュレ」、種子島産安納芋ペースト使用の、とろける口どけの「とろ生おいもチーズケーキ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用