カシオ計算機は9月3日、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」のアンバサダーにアーティストの奥田民生氏を起用すると発表し、同氏が「OCW-S7000D」を着用するキービジュアルを公開した。

公開されたキービジュアル

過去にはコラボモデルも発売

奥田氏は1987年にロックバンド「ユニコーン」でデビューし、1994年からソロ活動を本格化。「愛のために」「さすらい」などのヒット曲で知られ、プロデューサーやコラボレーションを通じて日本の音楽シーンに大きな影響を与え、独自のスタイルでリスナーやミュージシャンから支持を得ている。2024年10月にはソロ活動30周年を迎え、現在も精力的に活動を展開している。

同氏とカシオは、これまでに「G-SHOCK」でのコラボレーションを5回実施している。また2014年にはソロデビュー20周年を記念した「OCEANUS」とのコラボモデルも発売するなど、長年にわたり強いパートナーシップを築いてきた。

「OCEANUS」のアンバサダーに奥田氏が就任するのに伴い、今後はプロモーションムービーやキービジュアルなどに同氏が登場し、「OCEANUS」の世界観を発信していくという。

なお、公開されたビジュアルで奥田氏が着用しているのは、「OCEANUS Manta」シリーズの「OCW-S7000D」だ。ホワイト文字盤にブルーの蒸着を施したインダイアルとサファイアベゼルを組み合わせた爽やかでスポーティなデザインが特徴で、標準電波受信やスマートフォンリンクによる時刻修正機能を搭載。厚さ9.5mmのスリムケースで薄型かつ美しいフォルムを実現している。