ビザ・ワールドワイド・ジャパンは9月24日、ソーシャルサービスと協働し、中学生向け副教材「未来クリエーター～ 未来をつくる お金の使い方にどきどき」を制作・配布したことを発表した。

未来クリエーター～ 未来をつくる お金の使い方にどきどき

お金について主体的に学ぶきっかけに

近年、金融や決済手段に関する情報が多様化・複雑化する中で、若年層が自ら正しい知識を選び取る力が求められている。さらに、2022年4月の成年年齢引き下げにより、より早い段階で親の同意を得なくても様々な契約ができるようになり、トラブルに直面する可能性も高まっている。

こうした背景を踏まえ、本冊子は、中学生自身が「お金の使い方」を主体的に考えるきっかけを提供するだけでなく、保護者との対話を促す構成となっており、家庭内での金融教育の第一歩としても活用できる。前半では現金、電子マネー、プリペイドカード、クレジットカード、デビットカード、コード決済などいろいろな支払い方法やそれぞれの特徴などを解説する「学び」の部分と、後半はお金のトラブルQ&Aや、将来一人暮らしをする際に一人で暮らせるかのシミュレーションをするなど、お金の使い方を自分事化して考える「体験」部分で構成されている。同冊子を通じて、子どもたちが健全な金銭感覚を育み、保護者とともに未来を見据えた金融リテラシーを身につけることを目指す。

2万部を5都県の中学校に配布

同冊子は、東京都、埼玉県、千葉県、静岡県と石川県内で、副教材として活用を希望する中学校を対象に、2025年6月より約2万部が順次配布され、中学校の社会科、技術・家庭科、総合的な学習の授業で活用されている。

なお、本冊子のコンテンツはデジタルビューアで閲覧可能となっている。