北國銀行は9月22日、新しいVisaデビットサービス「one paretto(ワンパレット)」の提供を開始した。

one paretto

スマホでバーチャルカードを即時発行

近年、キャッシュレス決済の普及やマイナンバーカードのスマートフォン搭載など、生活のあらゆる場面でスマートフォンを中心としたデジタルサービスの利用が急速に進展している。特に金融分野では、非対面・非接触でのサービス提供が求められる場面が増えており、利便性と安全性を両立した新しい体験の提供が課題となっている。こうした背景を踏まえ、従来のカードサービスの枠を超えた、より柔軟かつ即時性のあるサービスとしてone parettoが誕生した。

one paretto

one parettoは、非対面・非接触での決済体験を追求した次世代型のデジタルカードサービス。スマートフォンアプリからの申し込みで即時にバーチャルカードが発行される(希望すればリアルカードの郵送発行も可能)。Apple PayやGoogle Payを通じたVisaタッチ決済にも対応しており、アプリ内での利用明細確認・各種設定も可能となっている。年会費・発行手数料は無料。

同サービスでは「パレットポイント」が200円につき1ポイント(還元率0.5%)付与される。貯まったポイントは、国内外を問わずVisaマークのあるすべての店舗やショッピングサイトで利用できる。

北國Visaデビットカードとの違い

すでに「北國Visaデビットカード」を保有している利用者も同サービスに申し込み可能であり、現在利用中の同カードは引き続き利用できる。

また、one parettoも「北國LIFE＋」の対象サービスであり、北國Visaデビットカードもしくは同サービスのどちらかと、北國クラウドバンキング・通帳レス・印鑑レスの条件を満たすことで、北國LIFE＋への加入が可能となる。

新規加入キャンペーン

本サービスの開始を記念し、10月31日まで「one parettoデビュー記念!新規加入キャンペーン」を開催している。

one parettoデビュー記念!新規加入キャンペーン

期間中に同サービスの初期登録(バーチャルカードの発行)および、Apple PayまたはGoogle Payへのカード追加を完了した利用者を対象に、パレットポイント500ポイントを進呈する。エントリーは不要。