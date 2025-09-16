ビザ・ワールドワイド・ジャパンは9月16日、パートナー各社(カード発行会社、アクワイアラ、ペイメントサービスプロバイダ等)と協業し、日本でクリック決済(英語名:Click to Pay)を順次開始することを発表した。

Visa

安心・安全でシームレスな決済を提供

同社のクリック決済は、EMVCoの標準規格に則った、オンラインショッピング時のカード情報入力を不要とする、全世界で利用可能な決済ソリューションである。Visaトークンサービスを利用した取引のため、Visa Secure(VisaのEMV 3-Dセキュアソリューション)やVisa Payment Passkey等と統合して利用することが可能で、承認率向上だけではなく、セキュリティ面もより強固になり、消費者はより安心してeコマース取引を利用することが可能となる。また、カード情報を事前に登録する加盟店においては、加盟店に登録されているカードと、クリック決済に登録されているカードの併用が可能になることで、利用者の支払い方法の選択肢が広がる。

不正利用が半減、承認率も向上

同サービスを先行導入したJust Eat Takeaway.comでは、従来の手入力のカード決済に比べて不正利用が50%削減され、オーソリ承認率は8%改善。利用者の決済に要する時間は4分の1に短縮された。日本での導入においてもユーザーの決済体験の向上が期待される。

カゴ落ち率の減少に期待

2023年度の日本国内における消費者向けeコマース市場は、前年比9.23%増の24.8兆円に拡大しており、今後さらに市場拡大が予想されるが、eコマースの課題の1つに、多くのマニュアル入力に起因する高いカゴ落ち率がある。こうした課題に対し、クリック決済は、カード番号や有効期限などの入力を省略できることから、決済におけるユーザー体験の向上とともに、カゴ落ち率の減少につながることが期待される。

国内発行のすべてのVisaカードで利用可能に

国内で発行されているすべてのVisaカードは、原則クリック決済の機能の利用が可能。利用にあたっては事前の登録が必要となる。

以下のカード発行会社においては、対象カードならびにクリック決済の案内開始後に各社ウェブサイト/アプリ等から順次登録、利用が可能となる。

あおぞら銀行、アプラス、イオンフィナンシャルサービス、NTTドコモ、エポスカード、関西みらい銀行、カンム、埼玉りそな銀行、GMOあおぞらネット銀行、ジャックス、ポケットカード、北國銀行、三井住友カード、三菱UFJニコス、みなと銀行、ライフカード、りそな銀行、琉球銀行。

上記以外のカード発行会社のカードを保有する場合、Visaのウェブサイトから登録が可能となる。

また、今後、クリック決済をVisa加盟店へ提供するパートナーには、Adyen Japan、SBペイメントサービス、NTTファイナンス、GMOペイメントゲートウェイ、Worldpayが予定されている。